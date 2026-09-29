Главные спортивные события сезона: Что намечается?

В Якутии пройдут крупные спортивные мероприятия

В ближайшее время в республике состоятся международный турнир по снайпингу, международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина, Командный кубок по мас-рестлингу. О ключевых событиях спортивной жизни республики рассказал министр по физической культуре и спорту Леонид Спиридонов в программе «Актуальное интервью».

9-11 октября пройдет международный турнир по снайпингу на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Основной организатор — Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. «Уже четвертый раз проводим этот турнир, впервые приедут команды из-за рубежа, будут участвовать российские регионы и молодежь», — сообщил Спиридонов.

В ноябре планируется ежегодный международный турнир памяти великого тренера Дмитрия Петровича Коркина, приуроченный к 50-летию триумфа олимпийцев Павла Пинигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова.

В этом году чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет с 26 по 30 ноября в Казани. 5 декабре состоится Кубок по мас-рестлингу в честь 30-летия создания Федерации мас-рестлинга — турнир с участием зарубежных стран и команд улусов.

Также Леонид Спиридонов рассказал об участии представителей Якутии во Всемирных играх кочевников.

«Масштаб Игр был очень большой. Республика Кыргызстан является основателем этих Игр. Каждый народ хочет показать свои традиции, национальные виды спорта, презентовать и соревноваться в них. Благодаря этому интерес к Играм увеличивается с каждым годом. Нынче приняли участие 106 стран мира. Мы рады, что наши спортсмены не подвели команду России: у нас 9 медалей — 2 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых. Мы проводили «Дети Азии» в 2024 году и сравниваем с проведением этих Игр. Есть что взять, есть чем поделиться с Кыргызстаном. Мы встречались с главой Департамента спорта, обменялись предложениями и будем тесно работать», — поделился министр.

Следующим летом в Нюрбинском улусе пройдут IX Спортивные игры народов Якутии. Недавно состоялось выездное совещание организационного комитета под руководством заместителя Председателя Правительства Сергея Местникова.

«Мы проводим каждые четыре года крупные спортивные мероприятия. В 2027 году планируем организовать девятые Спортивные игры народов республики. В рамках подготовки к выездному совещанию осмотрели все строящиеся объекты. В Нюрбинском районе строим стадион на 3000 мест с беговым манежем, многофункциональный спортивный зал с бассейном в городе Нюрба, зал единоборств в селе Антоновка. В Чаппанде введем по федеральной программе модульный зал, а также по программе „Моя Якутия — в XXI веке» возводится спортзал в селе Сюля. Строительство идет полным ходом. Также утвержден брендбук Спартакиады. Ведется работа по подготовке мест проживания, питания и транспортной логистики», — отметил Леонид Спиридонов.

Министр напомнил, что движение ГТО в республике развивается с 2014 года. За это время более 100 тысяч человек сдали нормативы, и работа продолжается круглогодично. Проводятся два крупных фестиваля — весенний «Май, мир, ГТО» и осенний на стадионе «Юность», который собирает более 5 тысяч участников.

На федеральном и республиканском уровне закреплены льготы — три оплачиваемых дня отпуска и налоговые вычеты для обладателей золотого знака. Сегодня в республике действуют 46 центров ГТО, ежегодно строятся и сдаются новые площадки. В этом году пять площадок открыли в День физкультурника, ещё четыре готовятся к открытию.

Кроме этого, министр обратил внимание на то, что планируется сделать трассу в городском парке, разработать маршрут для занятий бегом.

«Любителей бега становится больше с каждым годом — это массовые мероприятия. В «Забеге олонхо» участвовало более тысячи человек. Старты были на 4, 10, 21 и 42 километра. Также провели «Кросс нации», где участвовало больше 600 спортсменов. Сегодня работаем с администрацией Якутска: планируется сделать трассу в парке, разработать маршрут для занятий бегом. Некоторые мероприятия будем проводить там, что бы уменьшить закрытие дорог в городе. Есть предложение сертифицировать эту трассу — тогда сможем проводить официальные соревнования», — сказал министр.