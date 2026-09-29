Открылась выставка памяти Виталия Андросова

«Вестник искренней души» — «Истиҥ санаа кэрэһитэ». Выставка посвящена 75-летию со дня рождения Виталия Тимофеевича Андросова — известного общественного деятеля, учёного, врача, преподавателя, мелодиста, журналиста и заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия).

Имя Виталия Андросова – врача, поэта, певца, известно всей республике и за ее пределами. Целебная сила его щедрой души и таланта по-прежнему живет в памяти людей и продолжает объединять.

Виталий Тимофеевич был врачом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры терапии Медицинского института СВФУ, отличником здравоохранения. Коллеги вспоминают его как внимательного специалиста и талантливого наставника, который с большой отдачей работал со студентами и молодыми врачами.

Значительный вклад он внес в развитие эндоскопии в Якутии. В 1974 году он одним из первых в Сибири и на Дальнем Востоке освоил эндоскопическое исследование, лично выполнил более 5 000 процедур, делился опытом и обучал специалистов. Сегодня его имя носит эндоскопическое отделение Республиканской больницы №2, а память о нём увековечена мемориальной доской.

Деятельность Виталия Тимофеевича не ограничивалась медициной. Большую часть своей жизни он посвятил общественной работе и сохранению культурного наследия. Особое внимание уделял увековечению памяти классика якутской литературы Анемподиста Софронова — Алампа.

Ещё одна важная страница его жизни — музыка. Виталий Андросов написал более 130 песен, среди которых любимые в народе «Туундара», «Хаарчаана», «Маннайгы хаар», «Сибэккилэр түhүүллэр». Его творчество, его песни с удовольствием исполняются поклонниками его таланта. Он создавал песни на стихи известных якутских поэтов Анемподиста Ивановича Софронова — Алампа, Платона Алексеевича Ойунского, Макара Ивановича Кузьмина — Макар Хара, Семёна Петровича Данилова, Ивана Егоровича Федосеева — Доосо и многих других.

Якутский музей им.Ярославского приглашает познакомиться с историей человека, сумевшего соединить профессиональное служение, творчество и любовь к родной культуре. На выставке представлены личные вещи Виталия Тимофеевича, фотографии, документы и предметы, рассказывающие о его жизненном пути. Среди них — подаренные ему картины известных художников Юрия Спиридонова, Владимира Карамзина, Валериана Васильева, а также семейная реликвия кытах (большая чаша).