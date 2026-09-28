Интрига! Первая леди упоенно танцует… рядом с кем?  

Первая леди упоенно танцует… рядом с кем? И что бы это значило?

Вчера, 27 сентября в Якутске прошел «Кубок Триколор», объединивший спорт и искусство. В нем выступили танцевальные пары из Москвы и регионов России. SakhaLife там был.

Мероприятие состоялось в Центре спортивной подготовки «Триумф» и было приурочено ко Дню государственности Республики Саха (Якутия). Организаторами выступили Союз танцевального спорта РС(Я), Национальный театр танца им. С.А. Зверева — Кыыл Уола и ЦСП «Триумф». При поддержке профильных министерств культуры и спорта республики, как принято говорить, когда работают подведомственные учреждения.

Главной зажигалкой статусных танцевальных проектов Якутии выступает первая леди Людмила Николаева. На вчерашнем мероприятии Людмилу Валерьевну сопровождал Михаил Пахомов, генеральный директор ЦСП «Триумф», на правах хозяина и соорганизатора проекта.

Напомним, что министр спорта Якутии Леонид Спиридонов продолжительное время всеми силами пытается уволить директора ЦСП «Триумф». SakhaLife об этом сообщал в развитии событий. Дело рассматривается в судах.

В свете этого весьма любопытно наблюдать, как первая леди Якутии упоенно танцует рядом с директором «Триумфа» и проводит с ним статусные мероприятия. Тогда как министра спорта рядом нет. Да и событие федерального масштаба — «Кубок Триколор» не осветили на каналах Минспорта республики.

Танцуют все! На этом мероприятии. Кроме директора Пахомова. Директор всем своим видом дает понять, что он тустук – вольник, но происходящее и компания ему явно нравятся.

Невольно возникает вопрос: на чьей стороне в этом конфликте спортивной элиты первая пара Якутии? Танец первой леди рядом с опальным директором «Триумфа» — это просто танец, ничего не значащий эпизод? Или Пахомов все-таки пользуется некой поддержкой верхов?

Сетевое издание SakhaLife

Фото Надежды Коротовой, SakhaLife