Трагическое ДТП: Увы, без смерти не обошлось

В Нерюнгринском районе в ДТП погиб мотоциклист

Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на нерегулируемом перекрестке в поселке Беркакит

25 сентября 2026 года около 16:25 в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

По предварительным данным, 25 сентября 2026 года в 16:25 на нерегулируемом перекрестке улиц Геологов — Южно-Якутская в поселке Беркакит Нерюнгринского района столкнулись автомобиль Honda Vezel и мотоцикл BMW R1200GS.

Водитель 1997 года рождения за рулем Honda Vezel при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступила дорогу мотоциклу BMW R1200GS, двигавшемуся по главной дороге. Мотоциклом управлял водитель 1966 года рождения.

В результате ДТП от полученных травм 60-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.