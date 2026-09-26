Подарок для угонщика: уехал на внедорожнике с оставленным ключом

И снова оставленный ключ в замке зажигания! На этот раз угон автомашины произошел в г. Мирный. Владелица припарковала внедорожник во дворе на ул. Ленина и заступила на смену. Ключи от джипа оставила под поликом, а двери открытыми, чтобы знакомый заменил лампочки. Знакомый выполнил работу и ушел, оставив ключи в замке зажигания.

Пока автовладелица была на смене, позабыв об открытой машине, этим воспользовался нетрезвый пешеход. Мужчина ночью проходил мимо, дёрнул за ручку, а дверь открылась. Более того ключи находились в замке зажигания, словно приглашая к поездке, чем он и воспользовался. Совершив угон и покатавшись, 34-летний злоумышленник оставил похищенную автомашину на улице и вернулся домой. А в это время у законной владелицы автомашины завершилась рабочая смена, но выйдя на улицу, она не обнаружила свой джип на месте.

О ночных приключениях угонщик вспоминал на следующий день в кабинете оперативников. По данному происшествию Отделом МВД России по Мирнинскому району уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем».

А мы снова напоминаем вам простые правила по сохранности от угона вашего авто: Всегда вынимайте ключ из замка зажигания. Не давайте злоумышленникам никаких шансов. Не оставляйте автомашину с работающим двигателем без присмотра. Если вы покидаете машину, всегда закрывайте двери и включайте сигнализацию, сообщает МВД Якутии в МАХ

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