Якутские школьники сразятся с представителями 11 стран в математической олимпиаде «Школково»

«Первая математическая» олимпиада для учащихся 4–7 классов в этом году пройдет 26 сентября. В мероприятии поучаствуют школьники из 11 стран: Абхазии, Армении, Бельгии, Индии, КНДР, Королевства Комбоджа, Кыргыстана, Приднестровской Молдавской республики, республики Куба, Узбекистана и Черногории. Олимпиаду проведут очно на 1138 площадках.

В Якутии зарегистрировано рекордное количество участников. Международная олимпиада пройдет на 97 площадках (список внизу).

Событие ежегодно организовывает образовательная онлайн-платформа «Школково». Среди партнеров — ведущие вузы страны, департаменты регионов, технопарки и центры для одаренных детей.

Организаторы заявили свыше 105 тысяч мест для участников. География олимпиады охватывает более 580 населенных пунктов, из которых 280 расположены за пределами крупных городов — в селах, деревнях, аулах и других небольших населенных пунктах.

В прошлом году соревнование реализовали на 920 площадках, в 89 регионах России и в 7 странах: в Италии, Черногории, Армении, Абхазии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Приднестровской Молдавской Республике. По сравнению с 2025 годом число площадок выросло более чем на 20%.

В олимпиаде примут участие школьники, независимо от возраста и гражданства, обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного общего образования. В том числе дети, осваивающие образовательные программы в форме семейного образования или самообразования.

«Олимпиада создает безопасную среду для интеллектуального роста. В отличие от школьных контрольных, здесь ценится процесс поиска, допускаются разные подходы. Для учеников это опыт работы с трудностью без страха получить плохую оценку. Для родителей — возможность увидеть не только текущий уровень знаний, но и потенциал: как ребенок думает, где он проявляет упорство, где сдается, и как с этим можно работать дальше – отметил Белов Дмитрий Алексеевич, руководитель олимпиадного направления «Школково».

Список площадок: Абыйская школа (с. Абый), Хаданская средняя школа (с. Агдары), школа №23 (пгт. Айхал), школы №2 и №1 (г. Алдан), Амгинская школа №2 (с. Амга), Амгинский лицей (с. Амга), Куокуйская средняя школа (с. Аргас), Школа №6 (с. Арылах), Балыктахская школа (с. Балыктах), Наяхинская школа (с. Балыктах), Школа имени Афанасия Осипова (с. Бердигестях), Школа №22 (пгт. Беркакит), Болугурская школа (с. Болугур), Тюбинская средняя школа (с. Булус), Бютейдяхская школа (с. Бютейдях), Бетюнская средняя школа (с. Бютяй-Юрдя), Верхневилюйский лицей-интернат (с. Верхневилюйск), Вилюйская школа №2 (г. Вилюйск), Вилюйская гимназия (г. Вилюйск), Вилюйская средняя школа N1 (г. Вилюйск), Дюпсюнская школа (с. Дюпся), школа №2 (пгт. Жатай), Зырянская средняя школа (пгт. Зырянка), Кытанахская школа (с. Килянки), Хамагаттинская средняя школа (с. Крест-Кытыл), Хамагаттинский Саха-французский лицей (с. Крест-Кытыл), Кыстатыамская школа (с. Кыстатыам), 1 Хомустахская школа (с. Кысыл-Сыр), школа №10 (пгт. Лебединый), школа №5 (пгт. Ленинский), Маарская школа (с. Маар), Майинский лицей (с. Майя), Политехнический лицей (г. Мирный), школа №26 (г. Мирный), Соморсунская школа (с. Михайловка), Хара-Улахская школа (с. Найба), Намская школа №1 (с. Намцы), школа №2 (с. Намцы), школы №13 и №1 (г. Нерюнгри), гимназия №1 (г. Нерюнгри), ИТЛ №24 (г. Нерюнгри), Нижне Бестяхская школа №2 (пгт. Нижний Бестях), школа №1 (пгт. Нижний Бестях), Ынгинская школа (с. Новый), Нюрбинский техлицей (г. Нюрба), Соттинская школа (с. Огородтах), Октемская СОШ им П.И.Шадрина (с. Октемцы), Петропавловская школа (с. Петропавловск), школы №3 и №1 (г. Покровск), школа №12 (с. Пригородный), Анабарская улусная гимназия (с. Саскылах), Саккырырская школа (с. Батагай-Алыта), Сунтарская начальная школа (с. Сунтар), Сырдахская средняя школа (с. Сырдах), школа №10 (с. Сюльдюкар), Тобуинская средняя школа (с. Тобуя), Средняя школа №8 (г. Томмот), Халбакинская школа (с. Тосу), Тулагинская школа (с. Тулагино), Туматская школа (с. Тумат), Тумульская средняя школа (с. Тумул), Средняя общеобразовательная школа №24 (г. Удачный), Улах-Анская школа (с. Улах-Ан), Мальжегарская начальная школа — детский сад (с. Улахан-Мунгку), Хампинская школа (с. Хампа), Мархинская школа имени Уткина (с. Хатын-Сысы), Момская средняя школа (с. Хонуу), Хоринская школа (с. Хоринцы), Чаранская школа (с. Чаранг), Чокурдахская средняя школа (п. Чокурдах), Средняя школа №9 (пгт. Чульман), школы №33, №39, №1, №24, №5, №25, №26 и №17 (г. Якутск), Гимназия Центр глобального образования (г. Якутск), Гимназия «Айыы Кыьата» (г. Якутск), Коррекционная школа (г. Якутск), Точка будущего (г. Якутск), Северо-Восточный университет (г. Якутск), Саха-корейская школа (г. Якутск), Мархинская школа №1 (г. Якутск), ГалактикУм (г. Якутск), Якутская городская национальная гимназия (г. Якутск), Физико-технический лицей (г. Якутск), Якутский городской лицей (г. Якутск), Политехническая школа №2 (г. Якутск), Городская классическая гимназия №8 (г. Якутск).

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