Мировое признание! Якутский балет признан феноменом высочайшего класса

Международная федерация балетных конкурсов подчеркнула высокий уровень якутского балета

Впервые Республика Саха (Якутия) была представлена на Генеральной ассамблее Международной федерации балетных конкурсов, заседание которой проходило с 3 по 5 июля 2026 года в Москве.

Главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Екатерина Тайшина приняла участие в работе заседания по приглашению президента Ассамблеи Сергея Усанова, который, напомним, в апреле этого года стал Почетным гостем XII Фестиваля классического балета «Стерх», посвященного памяти Юрия Григоровича, и побывал в Якутске.

Сергей Александрович был восхищен высоким уровнем якутского балета, продемонстрированного спектаклем Екатерины Тайшиной «Сияющий камень», завоевавшем три «Золотые маски», и тем, что программа фестиваля включала три постановки своего соратника — великого маэстро Григоровича. И хотя «Стерх» — это не международный конкурс, а Всероссийский фестиваль, художественному руководителю Екатерине Тайшиной была оказана честь окунуться в мировую повестку.

«Замечательный фестиваль с высоким уровнем и сильной балетной труппой», — подчеркнул Сергей Александрович в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблеи, представляя якутского хореографа.

Так Екатерина Лаврентьевна познакомилась с делегатами от итальянского Сполето, Болгарии, Америки, Турции, Кореи, Китая, Казахстана, ЮАР, Чечни, Донбасса и Перми, где под патронатом ЮНЕСКО и крылом журнала «Балет» проходит престижнейший конкурс «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, награжденный призом «Душа танца».

Впервые Якутия оказалась в этом почётном ряду и, конечно, главный балетмейстер якутского театра увидела в этом прекрасные возможности сотрудничества. Кто знает, может, следующий фестиваль балета «Стерх» примет своих первых зарубежных гостей — членов международной Ассоциации, мечтающих увидеть Якутию и наш уникальный северный балет.

Известный балетовед и главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская давно желает попасть на «Стерх», но вот незадача: он проходит в одно время с пермским «Арабеском». Теперь же возросла вероятность того, что решение каким-то образом может быть найдено в пользу Якутска.

Высокий интерес к якутскому балету вполне объясним: «Сияющий камень» произвёл на «Золотой маске» в профессиональной среде хореографов настоящий фурор, и на Ассамблее Екатерине Лаврентьевне признавались: «Ваше имя у всех на слуху. Когда же вы снова привезете ваш балет в Москву?».

Конечно же, Пермский театр ждет участия наших артистов в своем престижном конкурсе, и, конечно, снова приглашает приехать Киргизский театр, где состоялась международная премьера балета «Сияющий камень».

Понятно, что в силу своей географии якутскому театру выбраться далеко на гастроли непросто. В этом смысле можно позавидовать городу Нерюнрги, где будут показаны три шедевра — «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта» в постановке Юрия Григоровича и великолепная работа Екатерины Тайшиной — «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, от которой зрители, без сомнения, останутся без ума.

Может, якутскому театру стоит теперь подумать об изменении статуса своего «Стерха» с фестиваля на конкурс международного значения?

Остается добавить, что на заседании Ассоциации-2026 президентом Международной Федерации балетных конкурсов вновь выбран Сергей Усанов.

Федерация балетных конкурсов создана для координации международной конкурсной деятельности, установления организационных и творческих контактов между конкурсами и фестивалями разных стран, обмена информацией, мнениями и опытом, взаимопомощи, организации балетных гала-концертов и фестивалей с привлечением молодых лауреатов конкурсов, популяризации самих конкурсов и конкурсной деятельности в мире, сохранения и развития традиций международной конкурсной деятельности. Ну и, конечно, главная задача — это поиск новых талантливых исполнителей.

В разные годы Генеральная Ассамблея проходила в Москве, Варне, Стамбуле, Сполето, Сеуле и других городах. Следующее заседание пройдёт в Корее.

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