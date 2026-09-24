До́говор или догово́р? Проверьте, правильно ли вы ставите ударение
Это слово знакомо каждому, кто устраивался на работу, снимал квартиру или подключал интернет. Мы видим его в документах и слышим в деловых разговорах. Вопрос договор ударение остаётся для многих открытым: куда поставить ударение — на первый слог или на последний?
Какой вариант выберете вы?
— до́говор
— догово́р
Не торопитесь: привычное произношение не всегда совпадает с литературной нормой.
Правильный ответ — догово́р
В литературной речи ударение падает на третий слог, на последний «о»: догово́р.
Именно этот вариант стоит использовать на собеседовании, во время выступления и в повседневном общении. Произношение «до́говор» встречается в разговорной речи, но строгой литературной норме не соответствует.
А если документов несколько?
Тогда — догово́ры, а не «договора́». Во множественном числе ударение остаётся на том же слоге:
- подписать догово́ры;
- проверить условия догово́ров;
- работать по догово́рам.
Например: «Перед подписанием догово́ра внимательно прочитайте все условия».
Как запомнить?
Поможет короткая рифма:
Завершили разгово́р —
Подписали догово́р.
Произнесите её вслух несколько раз. А затем проверьте себя: «Мы обсудили условия и подготовили новые…» Догово́ры!
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