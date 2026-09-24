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24.09.2026 16:04
чтение: 0 мин
Образование
#тест по грамматике

До́говор или догово́р? Проверьте, правильно ли вы ставите ударение

Небольшой тест по русскому языку
договор ударение
договор ударение

Это слово знакомо каждому, кто устраивался на работу, снимал квартиру или подключал интернет. Мы видим его в документах и слышим в деловых разговорах. Вопрос договор ударение остаётся для многих открытым: куда поставить ударение — на первый слог или на последний?

Какой вариант выберете вы?

— до́говор
— догово́р

Не торопитесь: привычное произношение не всегда совпадает с литературной нормой.

Правильный ответ — догово́р

В литературной речи ударение падает на третий слог, на последний «о»: догово́р.

Именно этот вариант стоит использовать на собеседовании, во время выступления и в повседневном общении. Произношение «до́говор» встречается в разговорной речи, но строгой литературной норме не соответствует.

А если документов несколько?

Тогда — догово́ры, а не «договора́». Во множественном числе ударение остаётся на том же слоге:

  • подписать догово́ры;
  • проверить условия догово́ров;
  • работать по догово́рам.

Например: «Перед подписанием догово́ра внимательно прочитайте все условия».

Как запомнить?

Поможет короткая рифма:

Завершили разгово́р —
Подписали догово́р.

Произнесите её вслух несколько раз. А затем проверьте себя: «Мы обсудили условия и подготовили новые…» Догово́ры!

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Источник: Галина Смарина
Фото: SAKHALIFE

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