Реши задачу на логику: 4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?
Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычная задача на логику. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора? эта задача на логику с 5-ю четверками нетак проста, как кажется.
4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?
Выберите ответ:
А) 12
Б) 8
В) 9
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение задачи на логику
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
4 + 4 = 8
Теперь выражение выглядит так:
4 + 4 × 8 : 4
Шаг 2. Выполняем умножение и деление слева направо.
У этих действий одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго по порядку, двигаясь слева направо:
Сначала умножение: 4 × 8 = 32
Затем деление: 32 : 4 = 8
Теперь выражение выглядит так:
4 + 8
Шаг 3. Выполняем оставшееся сложение:
4 + 8 = 12
Правильный ответ — А) 12
Откуда могли взяться другие ответы?
8 получится, если правильно вычислить всю правую часть примера (4 × 8 : 4 = 8), но просто забыть прибавить самую первую четвёрку в начале.
9 получится, если начать решать всё строго слева направо, игнорируя приоритет умножения и скобки: сначала сложить 4 и 4 (получится 8), умножить на 4 (32), прибавить 4 (36) и разделить на 4. 36 : 4 = 9.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление слева направо, после — сложение и вычитание.
Получилось 12 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Подобные математические головоломки — это гораздо больше, чем просто веселое времяпрепровождение или способ скоротать время в ленте соцсетей. В эпоху повсеместного использования смартфонов и калькуляторов они становятся настоящей тренировкой для интеллекта, предоставляя отличную возможность прокачать навыки устного счета и держать мозг в постоянном тонусе.
Когда мы беремся за решение таких коварных примеров, наш разум начинает работать на полную мощность. Мы активно тренируем оперативную память, удерживая в уме сразу несколько промежуточных цифр, проявляем максимальную концентрацию, чтобы не пропустить важный математический знак, и заново активируем базовые школьные правила, вроде строгого порядка действий, о которых часто забываем в повседневной рутине.
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