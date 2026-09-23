Реши задачу на логику: 4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?

Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычная задача на логику. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора? эта задача на логику с 5-ю четверками нетак проста, как кажется.

4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?

Выберите ответ:

А) 12

Б) 8

В) 9

Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение задачи на логику

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:

4 + 4 = 8

Теперь выражение выглядит так:

4 + 4 × 8 : 4

Шаг 2. Выполняем умножение и деление слева направо.

У этих действий одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго по порядку, двигаясь слева направо:

Сначала умножение: 4 × 8 = 32

Затем деление: 32 : 4 = 8

Теперь выражение выглядит так:

4 + 8

Шаг 3. Выполняем оставшееся сложение:

4 + 8 = 12

Правильный ответ — А) 12

Откуда могли взяться другие ответы?

8 получится, если правильно вычислить всю правую часть примера (4 × 8 : 4 = 8), но просто забыть прибавить самую первую четвёрку в начале.

9 получится, если начать решать всё строго слева направо, игнорируя приоритет умножения и скобки: сначала сложить 4 и 4 (получится 8), умножить на 4 (32), прибавить 4 (36) и разделить на 4. 36 : 4 = 9.

Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление слева направо, после — сложение и вычитание.

Получилось 12 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

Подобные математические головоломки — это гораздо больше, чем просто веселое времяпрепровождение или способ скоротать время в ленте соцсетей. В эпоху повсеместного использования смартфонов и калькуляторов они становятся настоящей тренировкой для интеллекта, предоставляя отличную возможность прокачать навыки устного счета и держать мозг в постоянном тонусе.

Когда мы беремся за решение таких коварных примеров, наш разум начинает работать на полную мощность. Мы активно тренируем оперативную память, удерживая в уме сразу несколько промежуточных цифр, проявляем максимальную концентрацию, чтобы не пропустить важный математический знак, и заново активируем базовые школьные правила, вроде строгого порядка действий, о которых часто забываем в повседневной рутине.

Реши пример с подвохом: 20 + 20 × 20 — (20 + 20) : 20 = ?