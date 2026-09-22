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23.09.2026 08:55
чтение: 0 мин
Якутия
#НГРЭС
#Нерюнгри
#ситуация сложная

Айсен Николаев: Ситуация на НГРЭС остаётся сложной!

Ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остаётся сложной. Ночью обсудил её с главой Нерюнгринского района, председателем Правительства и первым заместителем председателя Правительства республики.

Министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Николаевич Лепчиков уже выехал на место. Завтра в Нерюнгри будет председатель Правительства республики Кирилл Евгеньевич Бычков.

Поручил рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений. В районе задействованы все необходимые силы и средства. Важно как можно быстрее восстановить устойчивую работу станции, в том числе по временной схеме. Особое внимание теплоснабжению жилых домов и социальных объектов.

Пожар на НГРЭС: Город остался без света, есть пострадавший

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: скрин видео

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