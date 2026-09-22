В Якутии подвели итог по выборам в Госдуму

22 сентября состоялось заседание Окружной избирательной комиссии по Якутскому одномандатному избирательному округу N29, полномочия которой возложены на Центризбирком РС(Я). На заседании члены избирательной комиссии подписали протоколы по результатам голосования, прошедшего 18, 19 и 20 сентября. Документы приняты единогласно. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Впервые на заседании Окружной избирательной комиссии состоялось подписание протоколов электронной подписью на цифровой платформе ЦИК России.

Председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров рассказал о том, как прошли выборы в Госдуму по одномандатному округу и по партийным спискам.

Явка по Якутскому одномандатному округу на выборах в Госдуму составила 49,12%, бюллетени получили 315280 избирателей.

Большинство голосов получил кандидат от партии «Единая Россия» Петр Шамаев, он набрал 37,35% голосов избирателей (117680 человек), принявших участие в выборах.

За Федота Тумусова, выдвинутого партией «Справедливая Россия» проголосовали 17,01% избирателей (53611человек).

На третьей строчке Нюргуяна Заморщикова от «Новых людей», за нее свои голоса отдали 39107 избирателей, что составило 14,75%.

Айаан Васильев от КПРФ получил 12,41% голосов избирателей (39107 человек), принявших участие в выборах.

Анатолию Ноговицыну (Яблоко) отдали голоса 6,55% избирателей (20626 человек), Гаврилу Парахину (ЛДПР) — 3,63% (11442 человека), Владимиру Ю (Коммунисты России) — 2,64% (8317 человек), Анне Сыромятниковой (Зелёные) — 1,97% (6222), Алексею Лаптеву (Родина) — 1,27%.

Кроме того, якутяне голосовали и за партийные списки кандидатов в Государственную Думу. Явка по федеральному избирательному округу составила 51,11%, т.е. в выборах приняли участие 334312 человек. Голоса избирателей распределились так:

«Единая Россия» — 43,02% (143279 избирателей)

КПРФ — 24,73% (82622 избирателя)

«Новые люди» — 11,39% (38040 избирателей)

«Справедливая Россия» — 7,29% (24345 избирателей)

ЛДПР — 6,43% (21467 избирателей)

«Партия пенсионеров» — 2,07% (6910 избирателей)

«Коммунисты России» — 1,25% (4190 избирателей)

«Зелёные» — 1,14% (3794 избирателя)

«Родина» — 0,44% (1482 избирателя)

«Партия прямой демократии» — 0,24% (798 избирателей).

Избранному депутату направлено извещение о том, что на основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) – Якутский одномандатный избирательный № 29» от 22 сентября 2026 года он избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

В соответствии с законодательством, избранный депутат должен сложить обязанности, несовместимые со статусом депутата. После того, как Петр Шамаев предоставит документы в Окружную избирательную комиссию по Якутскому одномандатному избирательному округу N29, он будет зарегистрирован как действующий депутат Государственной Думы девятого созыва от Республики Саха (Якутия).

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