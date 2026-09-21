Кому верить: ЦИК или депутату?

Депутат продолжается разбираться по бардаку на выборах. Депутат Ил Тумэна от «Новых людей» Василий Николаев, придя на выборы, с изумлением обнаружил в списках избирателей, зарегистрированных в его квартире, совершенно чужого гражданина, которого никогда не видел, о котором никогда не слышал. Депутат сообщил об этом в своем канале.

После этого на него вышли еще несколько якутян, которые сообщили, что столкнулись на выборах с точно такой же ситуацией.

В понедельник Василий Николаев направил запросы в ТИК и ЦИК. А затем обнаружил, что ЦИК ему уже ответил, еще до его запроса.

ЦИК Якутии за подписью его председателя Евгения Федорова сообщает, что по поводу растространенной депутатом информации, в тот же день, то есть 20 сентября в 19 часов 24 минуты направил запрос в МВД по РС(Я) посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В 21 час 31 минуту поступили результаты проверки, согласно которым информация о регистрации Камышникова по месту жительства депутата, подтверждается.

Федоров напомнил, что ЦИК формирует списки избирателей на основе сведений регистра (ГАС «Выборы»). В регистр избирателей сведения поступают от глав местных администраций, а так же от иных органов – МВД, ЗАГС, суды ФСИН и т.д.

На это депутат ответил:

— Я получил справку о составе зарегистрированных в нашем жилище, такого гражданина там нет. Будем разбираться дальше.

В странной ситуации оказался Василий Николаев, и выясняется, что он такой не один. Ждем результатов проверки.

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