Пройди визуальный тест японского психолога на душевное равновесие

Визуальный психологический тест «Вращающаяся змея»: что ваша усталость говорит о вас?

Что такое психологическое здоровье? Это не просто отсутствие диагнозов. Это внутренняя гармония, спокойствие и стабильность. Когда ваши эмоции, мысли и настроение находятся в равновесии, и вас не штормит от «эмоциональных качелей».

Как достичь этого баланса? Секрет прост: это искусство вовремя работать и вовремя отдыхать. Не загонять себя в стресс и выгорание, но и не скатываться в лень и апатию. Именно эта «золотая середина» дает нам силы для развития и стабильности. По сути, психическое здоровье — это когда у вас достаточно энергии для действий и достаточно отдыха, чтобы не чувствовать истощения.

Психологический тест на уровень физической и эмоциональной усталости

Взгляните на эту оптическую иллюзию. Она была создана японским профессором психологии Акиёси Китаока, который доказал, что то, как наш мозг воспринимает подобные картинки, напрямую зависит от текущего психического состояния.

Интересно то, что в разные периоды жизни вы будете видеть эту иллюзию по-разному. Обязательно сохраните эту статью в закладки и возвращайтесь к ней через месяц — результаты могут вас удивить!

Порядок выполнения:

1. Проскролить ленту вниз до изображения так, чтобы оно встало по центру.

2. Закрыть глаза на 10 секунд.

3. Открыть и внимательно посмотреть на картинку.

4. Посмотреть результаты внизу.

Оптическая иллюзия «Вращающаяся змея»

Изображение статично или двигается?

Если изображение абсолютно неподвижно — вы находитесь в уравновешенном состоянии. Вы отдохнувший и наполненный силами. Ваше психическое здоровье в полном порядке.

— вы находитесь в уравновешенном состоянии. Вы отдохнувший и наполненный силами. Ваше психическое здоровье в полном порядке. Если изображение движется медленно — вы находитесь в дисбалансе сил, вам следует отдохнуть. Важен и физический отдых и моральный. Обратите внимание на качество вашего сна и пищи, тёплые ванны и тишину.

— вы находитесь в дисбалансе сил, вам следует отдохнуть. Важен и физический отдых и моральный. Обратите внимание на качество вашего сна и пищи, тёплые ванны и тишину. Активное движение изображения — вы находитесь в состоянии высокого нервного напряжения и усталости, возможны ухудшения здоровья. Вы нуждаетесь в отдыхе как можно скорее – выходные, отпуск, а лучше лечебно-профилактический санаторий.

— вы находитесь в состоянии высокого нервного напряжения и усталости, возможны ухудшения здоровья. Вы нуждаетесь в отдыхе как можно скорее – выходные, отпуск, а лучше лечебно-профилактический санаторий.



Психологическое выгорание

Это состояние глубокого физического, эмоционального и умственного истощения, которое возникает в результате длительного (хронического) стресса.

Простыми словами: это не просто усталость, а состояние, когда внутренняя «батарейка» не просто села, но и перестала заряжаться. Отдых, сон или выходные перестают приносить облегчение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала выгорание феноменом, связанным с профессиональной деятельностью

Что делать, если вы подозреваете у себя выгорание?

Признать проблему. Выгорание — это не лень, не слабость характера и не каприз. Это сигнал организма о том, что система перегружена и требует ремонта. Остановиться. Взять больничный или отпуск. Не «работать с ноутбуком на пляже», а действительно отключиться от источников стресса. Вернуть базовые потребности. Сон (7-8 часов), регулярное питание, минимальная физическая активность (даже прогулка). Пересмотреть границы. Научиться делегировать задачи и отказывать в том, что забирает последние силы. Обратиться за помощью. Психолог или психотерапевт поможет найти истинные причины выгорания и выстроить стратегию восстановления.

Выгорание обратимо, но на его лечение требуется время, терпение и бережное отношение к себе. Очень важно следить за уровнем своих сил и своевременно брать на паузу на работе и учёбе.

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