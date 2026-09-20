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21.09.2026 00:30
чтение: 1 мин
Погода
#Будет экстремально мокро
#мокрый снег
#погода на сегодня

Готовьте дождевики и зонты: Будет экстремально мокро

Готовьте дождевики и зонты: Будет экстремально мокро

В центре, на юге, востоке небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер умеренный, на востоке, юге порывы до 9-14 м/с, на Арктическом побережье местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении -5-10°, днем +1+6°, на западе, Колыме +6+11°.

В Якутске ночью, утром небольшой мокрый снег, северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -1-3°, днем +3+5°

Ежедневный гороскоп на понедельник 21 сентября 2026

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

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