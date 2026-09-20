21.09.2026 00:30
чтение: 1 мин
Готовьте дождевики и зонты: Будет экстремально мокро
Готовьте дождевики и зонты: Будет экстремально мокро
В центре, на юге, востоке небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер умеренный, на востоке, юге порывы до 9-14 м/с, на Арктическом побережье местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении -5-10°, днем +1+6°, на западе, Колыме +6+11°.
В Якутске ночью, утром небольшой мокрый снег, северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -1-3°, днем +3+5°
Ежедневный гороскоп на понедельник 21 сентября 2026
Читайте также:
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий