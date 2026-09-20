Иностранные наблюдатели за выборами в Якутии

Международные наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения Якутии, где ознакомились с системой мониторинга голосования, сообщает ЯСИА.

О работе центра гостям рассказали его руководитель Владислав Окороков и заместитель председателя Общественной палаты Якутии Гульжан Огонерова. Представителям международной группы показали, как организовано видеонаблюдение за избирательными участками. Всего в республике работают 784 участка, с 274 из них в Центр общественного наблюдения ведется онлайн-трансляция. Специалисты могут в режиме реального времени следить за происходящим на участках в разных районах Якутии.

Международным наблюдателям также показали защищенные ноутбуки, через которые можно просматривать записи с конкретных избирательных участков. В центре работают представители разных политических партий, которые также могут следить за ходом голосования. Отдельно гостям рассказали о цифровой системе взаимодействия с общественными наблюдателями. Для них работает мобильное приложение: при обнаружении возможного нарушения наблюдатель может нажать специальную красную кнопку и оперативно передать сообщение в Центр общественного наблюдения. Поступившую информацию рассматривают модераторы центра.

«У вас очень сильно развиты информационные технологии, связанные с проведением выборов: через видеонаблюдение можно смотреть за ходом голосования в режиме реального времени, еще существует целый Центр при Общественной палате. Я считаю, что Мали нужно стремиться к такому же высокому уровню проведения выборов, как в России. Нами не было зафиксировано нарушений — мы уже на протяжении трех дней посещали избирательные участки», — поделился Пангале Сайе из Мали.

Алибек Тажибаев из Казахстана отметил, что выборы в России проводятся организованно и четко: «Во всех улусах, в которые мы выезжали, а также во всех УИК города Якутска чувствуется атмосфера праздника. Это говорит о том, что Россия в рамках голосования принимает системные решения. В Казахстане мы особенно внимательно следим за политическими, электоральными процессами, происходящими в вашей стране, так как, в частности, для нас Россия является одним из ведущих экономических партнеров и братских народов. Наше впечатление максимально позитивное, мы увидели высокий уровень организации».

Какая явка в Якутии к завершающему дню голосования?



