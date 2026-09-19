Тест на грамотность: нужен ли мягкий знак в конце слова?

Проверьте свою грамотность. Пройдите короткий тест по грамматике.

В русском языке некоторые слова заканчиваются на мягкий согласный звук. Но мягкий знак ь на конце нужен не всегда! Давай проверим, умеешь ли ты правильно писать такие слова.

Вставь ь, если он нужен. Если не нужен — поставь прочерк.

Мяч__ Пен__ Врач__ Кон__ Ключ__

Ответы для проверки:

Мяч — без ь. Пень — с ь. Врач — без ь. Конь — с ь. Ключ — без ь.

Запомни: звук [ч’] всегда мягкий, но в словах мяч, врач, ключ мягкий знак на конце не пишется.