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19.09.2026 20:10
чтение: 0 мин
Образование
#тест по грамматике

Тест на грамотность: нужен ли мягкий знак в конце слова?

Проверьте свою грамотность. Пройдите короткий тест по грамматике.

В русском языке некоторые слова заканчиваются на мягкий согласный звук. Но мягкий знак ь на конце нужен не всегда! Давай проверим, умеешь ли ты правильно писать такие слова.

Вставь ь, если он нужен. Если не нужен — поставь прочерк.

  1. Мяч__
  2. Пен__
  3. Врач__
  4. Кон__
  5. Ключ__

Ответы для проверки:

  1. Мяч — без ь.
  2. Пень — с ь.
  3. Врач — без ь.
  4. Конь — с ь.
  5. Ключ — без ь.

Запомни: звук [ч’] всегда мягкий, но в словах мяч, врач, ключ мягкий знак на конце не пишется.

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