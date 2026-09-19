19.09.2026 20:10
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Тест на грамотность: нужен ли мягкий знак в конце слова?
Проверьте свою грамотность. Пройдите короткий тест по грамматике.
В русском языке некоторые слова заканчиваются на мягкий согласный звук. Но мягкий знак ь на конце нужен не всегда! Давай проверим, умеешь ли ты правильно писать такие слова.
Вставь ь, если он нужен. Если не нужен — поставь прочерк.
- Мяч__
- Пен__
- Врач__
- Кон__
- Ключ__
Ответы для проверки:
- Мяч — без ь.
- Пень — с ь.
- Врач — без ь.
- Конь — с ь.
- Ключ — без ь.
Запомни: звук [ч’] всегда мягкий, но в словах мяч, врач, ключ мягкий знак на конце не пишется.
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