Во имя здоровья и здоровьесбережения – Всероссийский конкурс учителей

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России — 2026», учредителем которого является Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в системе образования, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по делам национальностей, направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и работников системы образования, развитие готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образования на основе улучшения духовного и физического здоровья подрастающего поколения. Официальной эмблемой XVII Всероссийского конкурса является развернутая книга с дубовым листом.

Сопутствующей целью конкурса является выявление инновационных, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, методик и подходов к сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; трансляция инновационного педагогического опыта и системных действий в образовательных организациях по воспитанию культуры здоровья. В конкурсе принимают участие учителя начальных классов, учителя предметники, педагоги системы дополнительного образования.

Республиканский этап XVII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2026» проводится, как правило, очно в 2 тура: первый (отборочный) состоялся 30 июня 2026 года в рамках республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа&Образовательная марка». А второй (финальный) состоится на днях — с 22 по 24 сентября. Оператор конкурса – АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского — II».

На финальный тур нашего заключительного этапа конкурса приглашены победители отборочного тура – представители Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Сунтарского и Вилюйского улусов Якутии, которые покажут фрагмент урока или занятия, умение анализировать свой урок или мероприятие. Финалисты также покажут творческую импровизацию по теме: «Культура здоровья». Ждём ярких баталий на конкурсе!

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