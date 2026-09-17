Федеральные законы должны быть справедливы к регионам

Якутия — это не просто точка на карте. Это огромные расстояния, суровый климат, труднодоступные посёлки и особый уклад жизни, где самолёт — не роскошь, а необходимость, а дорога зимой — это «зимник», который нужно содержать в порядке. И законы, написанные без учёта этих реалий, становятся несправедливыми по отношению к жителям Севера.

Депутат Государственной Думы Юрий Григорьев от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, уроженец Якутска, знает эти проблемы изнутри. Он вырос в простой семье: отец — строитель, мама — врач. Сам прошёл путь от школьного лаборанта и электромонтажника до депутата Госдумы. Поэтому для него справедливость — не абстрактное слово, а ежедневная работа над тем, чтобы федеральная политика учитывала реальную жизнь регионов.

Сегодня в центре внимания партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — вопросы, которые напрямую волнуют жителей республики: транспортная доступность, здравоохранение, ЖКХ, недропользование и поддержка северных территорий.

Транспорт — это вопрос выживания

Для многих якутян авиаперелёт — единственный способ добраться до врача, учёбы, работы или увидеть родных. Но стоимость билетов внутри региона порой достигает десятков тысяч рублей в одну сторону — это недопустимо. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует системной поддержки: контроля цен на авиатопливо и аэропортовые сборы. Это вопрос не только удобства, но и стабильности сообщения.

Дороги, которые работают на людей

Благодаря инициативе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ финансирование межрайонных дорог переведено на федеральный уровень. В Якутии уже передано порядка 400 км дорог — это разгрузило региональный бюджет и позволит направить средства на развитие внутримуниципальных дорог. Это реальный результат партии: деньги остаются там, где они нужнее всего.

ЖКХ: прозрачность и контроль

Рост тарифов при неизменном качестве услуг — одна из самых болезненных тем. Необходим серьёзный аудит отрасли: нужно понимать, из чего складываются тарифы и насколько эффективно используются выделяемые средства. Инвестиции должны идти на обновление котельных, сетей и объектов жизнеобеспечения, а не растворяться в непрозрачных расходах. Естественные монополии, обеспечивающие людей теплом, водой, электричеством и газом, должны находиться под строгим государственным контролем.

Недра — для людей, живущих на этой земле

Добывающие компании, работающие на территории Якутии, должны нести социальную ответственность перед местными жителями. Это значит, что в лицензионные условия нужно включать обязательные соглашения о социально‑экономическом партнёрстве с муниципалитетами: строительство и содержание школ, больниц, дорог. Кроме того, компании должны регистрироваться там, где фактически работают, чтобы налоги оставались в регионе. СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже удалось добиться важного результата: часть поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых для золотодобывающих предприятий теперь распределяется в пользу Якутии.

Реальные дела — не пустые обещания

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже добилась значимых результатов:

Индексация пенсий для работающих пенсионеров. С 1 января 2025 года возобновлена индексация — это улучшило материальное положение более 7,5 млн человек.

С 1 января 2025 года возобновлена индексация — это улучшило материальное положение более 7,5 млн человек. Финансирование санитарной авиации. Раньше деньги распределялись по подушевому принципу: больше туда, где больше жителей. Но Якутии и Дальнему Востоку санавиация нужна не меньше, а порой и больше. Благодаря принятому законопроекту финансирование значительно увеличилось — и это спасает жизни.

Раньше деньги распределялись по подушевому принципу: больше туда, где больше жителей. Но Якутии и Дальнему Востоку санавиация нужна не меньше, а порой и больше. Благодаря принятому законопроекту финансирование значительно увеличилось — и это спасает жизни. Передача дорог к международным пунктам пропуска в федеральную собственность. Теперь региональные бюджеты могут сосредоточиться на восстановлении дорог местного значения.

Главный посыл к жителям Якутии прост: голос Севера должен быть услышан на федеральном уровне. Наши расстояния, климат, экономика и уклад жизни требуют особого подхода. Законы должны работать не только на бумаге, но и в реальной жизни — быть справедливыми и эффективными для каждого жителя республики.

Мы знаем, чем живёт Якутия, и боремся за интересы якутян каждый день.

Детям Якутии СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ! Выбирай СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва.

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