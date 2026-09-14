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14.09.2026 10:00
чтение: 0 мин
Выборы 2026

Петр Шамаев: от защиты страны — к защите интересов людей

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