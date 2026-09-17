Якутский профессор в проекте «Ученые дамы. Наука без разрешения»

Ученый из Якутска стала участником интерактивной выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения», которая в сентябре открылась в Музее Москвы. Выставка – часть мультиформатного проекта «Ученые дамы», созданного кинокомпанией Tigra Films при поддержке Фонда Потанина и Института развития интернета. Интеллектуальным партнером проекта выступил Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Проект посвящен женщинам, которые на протяжении последних полутора столетий занимались наукой вопреки техническим и гендерным ограничениям. Его центральная тема — радость открытия как движущая сила исследовательского поиска.

Документально-анимационный сериал обращается к биографиям ученых, а мультимедийная выставка — к самому процессу исследования и нелинейному пути от вопроса к открытию. Восемь тематических разделов выставки посвящены физике, математике, химии, геологии, микробиологии, когнитивистике, климатологии и астрономии. Над выставкой работали куратор художественных проектов Нина Гомиашвили, научный сотрудник ИПЭЭ РАН Никита Лавренов, куратор Дмитрий Ликин и креативный продюсер Ольга Вад.

Якутск в проекте представляет профессор, главный научный сотрудник Якутского отделения Дальневосточного центра математических исследований, профессор кафедры алгебры, геометрии, математического анализа и дифференциальных уравнений Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Татьяна Попова. Она представлена в разделе выставки, посвященном математике. Татьяна Попова — доктор физико-математических наук, работает в математической теории упругости и занимается задачами о равновесии тел с трещинами и тонкими жесткими включениями при «условиях непроникания». Она является соавтором ряда работ с академиком А.М. Хлудневым, основателем этого направления в России.

Всего проект «Ученые дамы» объединил 34 победителя конкурсов Стипендиальной программы Фонда Потанина из разных регионов России.

Генеральный директор Фонда Оксана Орачева о роли женщин в науке и важности поддержки образования: «Очень важно поддерживать прорывные вещи в науке и образовании. Я специально объединяю это: наука без образования невозможна. Сначала надо выучить старое, чтобы создавать новое. Самое старое учебное заведение было создано в IX веке в марокканском городе Фес, когда Фатима аль-Фихри основала университет Аль-Карауин, который действует до сих пор – более 1200 лет. На создание учебного центра Фатима потратила свое наследство. Это показывает, насколько важно знать нашу историю и видеть людей, которые готовы преодолеть многое для того, чтобы создавать что-то новое, при этом на века.

Фонд Потанина более 25 лет поддерживает российское образование – студентов, преподавателей, давая возможность развиваться, творить, становиться инноваторами, профессорами. Конечно, нам важно, чтобы это было видно за пределами лаборатории и университета. Поэтому для нас особенно ценен мультиформатный, гибридный формат проекта “Ученые дамы”, который показывает: можно рассказать сложное простым языком и тем самым вдохновить новое поколение студентов и преподавателей на интересное, новое, смелое».

Сериал «Ученые дамы» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре ОККО и в социальной сети Одноклассники. Выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения» в Музее Москвы продлится до 10 ноября включительно.

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