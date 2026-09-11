Археологическое открытие: Задокументированы редкие реликты древних верований

Как школьники Верхоянья переписывают историю «Полюса холода»

Верхоянский улус, Республика Саха (Якутия). В августе-сентябре 2026 года на территории Эльгетского и Борулахского наслегов завершилась юбилейная научно-исследовательская экспедиция школьников «Верхоянье – полюс холода». Проект, приуроченный к 20-летию со дня основания движения юных исследователей Якутии, доказал: за строгой наукой о вечной мерзлоте скрываются живые истории людей, а школьный класс может стать лучшей стартовой площадкой для большой академической карьеры.

Организаторами масштабного похода выступили ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)», Центр детско-юношеского туризма Верхоянского района и местная Борулахская СОШ. Финансовую поддержку оказали АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» и местные предприниматели Д.С. Слепцова и И.В. Постников.

Целью экспедиции стало не просто изучение уникальной природы региона, но и погружение подростков в реальную научную работу под руководством ведущих этнографов и экологов республики.

Тальник наступает: что происходит с экосистемой горы Кисилях

Сакральная гора Кисилях – сердце туристического Верхоянья и объект пристального внимания ученых. Группа юных экологов работала здесь с 25 по 31 августа. Используя классические геоботанические методики – от закладки пробных площадок до анализа эрозии почвы, – ребята зафиксировали тревожные изменения в растительном покрове.

Тихая революция. Главный враг кедрового стланика (Pinus pumila) оказался самым безобидным на вид существом. Сокращение популяции зайца-беляка (Lepus timidus), который раньше выедал молодую поросль, привело к взрывному росту кустарниковых ив (тальника). Нижние ярусы горы стремительно меняют облик, вытесняя традиционные виды.

Признаки стабильности. На самой вершине ученые обнаружили сплошной ковер из лишайника Cladonia rangiferina (олений мох) и мхов. Это маркер климаксной стадии развития сообщества – признак того, что верхний пояс горы пока находится в состоянии хрупкого равновесия.

Невидимые соседи. Следы бурого медведя (Ursus arctos), встречи с северной пищухой, горностаем, кедровкой и вороном подтвердили: фауна подгольцового пояса сохраняет видовое разнообразие, несмотря на меняющийся ландшафт.

Человек оставляет след. Главная угроза исходит не от климата, а от популярности места. Анализ экотропы выявил локальные просадки грунта вдоль маршрута – следствие концентрации тысяч туристических ног. Мозаичный характер повреждений говорит о том, что многолетняя мерзлота всё еще держит удар, но предел прочности близок.

«Мы привыкли думать, что природу губят только заводы, – делится впечатлениями один из участников группы мониторинга. – А оказалось, что отсутствие одного зайца меняет профиль целой горы, а наши собственные кроссовки медленно разрушают священную тропу».

По итогам работы экологи рекомендуют администрации природного парка разработать дополнительные участки маршрутов, чтобы распределить антропогенную нагрузку.

Деревянные исполины и забытые обряды: вторая жизнь янских зимовий

Пока одни считали лишайники у подножия Кисиляха, историко-этнографический отряд работал в Борулахском наслеге (31 августа – 8 сентября). Маршрут пролег через села Томтор, Токума и старинные местности Эбэ, Тиит Тилийбит, Ыылай, Сэтэн.

В составе отряда плечом к плечу с семиклассниками работали научный сотрудник Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского В.В. Попов, этнограф Николаев-Центра М.Е. Барахова и лаборант-исследователь АН РС(Я) С.Н. Седалищева.

Методы работы впечатляют своим профессионализмом: натурные архитектурные обмеры старых построек, картирование памятников, зарисовка артефактов и глубинные интервью со старожилами села Токума.

Главные находки историков:

Архитектура статуса. Проведена полная инвентаризация традиционных зимних жилищ янских якутов. Особое внимание уделено ритуальной архитектуре: исследователи детально описали типологию коновязей (сэргэ), которые веками служили маркерами социального статуса семьи, и задокументировали сохранившиеся образцы шаманских деревьев (кэрэхи). Между землей и небом. Удалось выявить и зафиксировать два исторических типа погребений: классические грунтовые могилы и уникальные наземные усыпальницы (арангасы). Последние представляют собой деревянные лабазы на высоких столбах – редкий реликт древних верований тюркских народов. Голоса предков. Встречи с жителями Токумы позволили собрать первичный фольклорный материал: предания о заселении этих мест, рассказы о суровом хозяйственном укладе и семейные реликвии, десятилетиями хранившиеся в сундуках.

Школьники освоили не только сбор материала, но и его камеральную обработку: систематизацию дневников, подготовку рабочих карт-схем и формирование фотоархива. Итогом стала защитная конференция прямо в актовом зале Борулахской школы, где подростки представили свои первые научные доклады педагогам и родителям.

Что дальше? Экспедиция 2026 года наглядно показала эффективность модели «наука + школа». Собранный массив данных уже сейчас имеет колоссальную ценность. Он ляжет в основу научных публикаций, станет фундаментом для обновления экспозиции школьного краеведческого музея и поможет сформировать новые рекомендации по сохранению хрупкой экосистемы парка «Кисилях». Юные исследователи Верхоянья сделали главное – сохранили связь времен на самом холодном обитаемом краю Земли.

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