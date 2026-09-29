Больше чем книги: Труды Башарина — наследие государственного масштаба

Ученые о творчестве профессора Башарина

Презентация Полного собрания научных трудов Георгия Прокопьевича Башарина, состоявшаяся 25 сентября в Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), стала центральным событием в научной и культурной жизни региона, предваряя День государственности республики. Публикации в СМИ освещают это событие не просто как выход очередного академического издания, а как акт государственного значения.

Издание представляет собой беспрецедентный по объему труд: 15 томов в 17 книгах, которые впервые объединяют воедино наследие одного из крупнейших историков Якутии. Этот проект осуществляют якутские библиографы и архивисты. Проект реализуется с 2025 по 2027 год при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я). Ответственными исполнителями выступают Национальная библиотека им. А.С. Пушкина и Национальный архив РС(Я).

Символично, что презентация прошла накануне Дня государственности Республики Саха (Якутия), подчеркивая неразрывную связь ученого с судьбой родного края. Мероприятие прошло одновременно на трех площадках:

– В Якутске (модератор — Председатель Государственного Собрания Алексей Еремеев);

– В Москве (площадка Российской государственной библиотеки, модератор — сенатор Егор Борисов);

– В селе Чурапча (родном для ученого).

К видеоконференции также подключилось Постоянное представительство РС(Я) в Москве.

В публикациях приводятся мнения ведущих ученых и государственных деятелей, раскрывающие многогранность личности Г.П. Башарина:

– Президент Академии наук РС(Я) Леонид Владимиров отметил фундаментальный вклад исследователя в изучение аграрной истории Сибири и крестьянства.

– Научный руководитель Института гуманитарных исследований СО РАН Анатолий Алексеев подчеркнул педагогический талант профессора, воспитавшего целую плеяду исследователей (около 60 кандидатов и 4 докторов наук за 40 лет руководства студенческим кружком).

– Заместитель генерального директора РГБ Ольга Серова указала, что подобные проекты сохраняют не только тексты, но и интеллектуальную историю регионов России.

– Составитель собрания, член семьи ученого Галина Башарина-Брызгалова представила структуру многотомника и состав редакционной коллегии, включающей ведущих специалистов Архива РАН.

Академия наук Якутии сегодня предлагает стенограмму выступления президента Академии наук Якутии Леонида Владимирова и общую стенограмму презентации (качество записи, к сожалению, не всегда разборчиво).

Историческое значение наследия

Пресса по мероприятию сделала акцент на гражданском подвиге ученого. Его кандидатская диссертация «Три якутских реалиста-просветителя» (1943 год), защищавшая имена классиков якутской литературы от обвинений в буржуазном национализме, стоила ему десятилетий травли, но заложила фундамент современной исторической честности в республике.

Башарин одним из первых начал исследовать сложные темы социально-экономического строя дореволюционной Якутии, демографии и феномена ясачной зависимости. Он научно обосновал концепцию добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства еще в 1957 году, выступая против теории завоевания.

К событию была подготовлена выставка. Национальный архив представил подлинные документы из личного фонда: фотографии, материалы научных командировок и свидетельства о том, как в годы Великой Отечественной войны ученый поддерживал детей-сирот.

Освещение презентации полного собрания сочинений формирует образ Георгия Башарина не только как кабинетного историка, но и как национального мыслителя, просветителя и создателя собственной историографической школы, чьи труды связывают эпоху якутских просветителей начала XX века с современными вызовами поиска идентичности.

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