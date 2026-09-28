Кто такая Айта? Главная помощница главы Якутии

Знакомьтесь, АЙТА: цифровой помощник главы Якутии дебютировал в прямом эфире

Во время прямой линии главы Якутии Айсена Николаева зрителям впервые представили цифрового помощника «АЙТА», который помогает принимать и обрабатывать обращения жителей республики.

Одной из новых возможностей АЙТЫ стала работа с якутским языком. Теперь цифровой помощник понимает обращения на якутском, обрабатывает их и направляет в ответственные органы власти.

— Мы продолжаем развивать АЙТУ и расширять её возможности. Особенно важно, что теперь жители могут обращаться к цифровому помощнику на якутском языке. Система продолжает обучаться, и каждое новое обращение помогает совершенствовать распознавание и обработку якутской речи, — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Пётр Николаев.

За время прямой линии поступило свыше 1700 обращений жителей.

После получения ответа от ответственного органа власти АЙТА самостоятельно перезванивает заявителю и сообщает информацию по обращению.

АЙТА продолжает работать и после завершения прямой линии. Жители республики могут в любое время обратиться к цифровому помощнику, задать вопрос или сообщить о проблеме на русском или якутском языке.

Позвонить АЙТЕ можно по номеру 8 (4112) 510-000.