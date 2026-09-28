Выдающийся горняк отмечает прекрасный юбилей

Выдающийся горняк, директор «Якутугля» и Почетный гражданин отмечает прекрасный юбилей

28 сентября 2026 года исполняется 75 лет со дня рождения Владимира Филипповича Петрова.

Вряд ли в Якутии найдется человек, которому неизвестно это имя. Его карьера во многом определяла развитие угледобычи в регионе. Выдающийся деятель угольной и горнодобывающей отрасли Якутии, тесно связанный с Нерюнгри, почётный гражданин Нерюнгринского района и еще четырех улусов Республики Саха (Якутия), Генеральный директор ГУП «Якутуголь» (1998–2007), народный депутат Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, Владимир Филиппович Петров сыграл огромную роль в укреплении производственной базы угледобычи и развитии социальной инфраструктуры Нерюнгри. Помимо руководства «Якутуглем», Владимир Филиппович участвовал в развитии городской среды — в частности, при его поддержке была построена горнолыжная трасса, которую в народе связывают с его именем – «Петровы горы» рядом с лыжной базой «Снеговик».

О выдающемся юбиляре и Почетном гражданине Нерюнгри рассказывает народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), основатель исторического музея «Мир времени» Александр Кошуков.

Вся жизнь и трудовая биография Владимира Филипповича Петрова во многом определяет развитие угледобычи в нашем регионе. Он родился 28 сентября 1951 года в городе Завитинск Амурской области. С 17 лет работал токарем Омского Сибзавода, а после окончания в 1974 году Сибирского автомобильно-дорожного института начал трудиться механиком дорожного участка. В 1975-76 годах служил в рядах Советской Армии, после чего приехал в Якутию трудиться механиком дорожного участка управления «Якутавтодор». С 1977 года – в молодом Нерюнгри работал инженером-механиком Нерюнгринской ГРП.

В 1980 году Владимир Петров навсегда связал свою жизнь с горно-добывающей промышленностью. Работал механиком, начальником автоколонны, начальником отдела эксплуатации, заместителем директора по эксплуатации, начальником отдела эксплуатации автоуправления ПО «Якутуголь».

С 1985 по 1996 год работал главным горняком по внутрикарьерному транспорту, директором Нерюнгринской автобазы ПО «Якутуголь». В этот период предприятие оставалось одним из ключевых для экономики Южной Якутии, а в Нерюнгри — его главным центром.

Через много лет Владимир Петров рассказывал: «Для России в целом и Якутии, в частности, угледобывающая отрасль, профессия шахтера, являются традиционными, основополагающими. Сами шахтеры и горняки (в первую очередь на угольных предприятиях) всегда были народом особым – суровым, прямолинейным, с характером. Оно и неудивительно – эта профессия дается далеко не всем. Здесь нужно самообладание, умение концентрировать внимание, сила воли, взаимовыручка. Это такое, если хотите, шахтерское братство, куда не у каждого получается влиться. Условия работы такие – крайне тяжелые, потому так.

В Якутии шахтеры трудятся в еще более суровых условиях – что в угледобыче, что в алмазодобыче, золотодобыче и так далее. Не каждый готов к такому. Помню, как-то рассказывал мне один из производственных руководителей предприятия. Учится человек в ВУЗе в Якутске, приезжает на практику, заглядывает в шахту и говорит: «Я туда не полезу». Вот так тоже бывает.

Шахтеры — это такая каста людей, которую мы сравниваем сегодня с ребятами, воюющими в зоне специальной военной операции. Шахтеры воспринимают свою работу с честью. Они заходят в шахту, работают, добывают уголь, обеспечивают работу, производство. Мало какой коллектив может сравниться с шахтерским. Это дружный, сплоченный, спаянный трудом и трудностями коллектив. Я всегда восхищаюсь людьми производства, особенно теми, кто непосредственно на производстве, в забое».

И вот так, к 1996 году, отработав начальником отдела, директором автобазы, потом заместителем директора «Якутугля» по снабжению, В.Ф.Петров стал директором самого угледобывающего предприятия. И пришлись эти годы на самое тяжелое время для страны – как их сейчас называют «лихие 1990-е».

Владимир Петров рассказывал: «Мы тогда прошли все. И остановки производства были, и касками стучали, на рельсы садились. Посылали делегации от профсоюзов в Москву в поддержку шахтеров — все было.

Но самое главное, что мы сохранили коллектив. За счет чего? За счет того, что постоянно были встречи, беседы, общение с людьми непосредственно на рабочих местах. Это многое дает.

Потом мы все-таки сплотили коллектив через профсоюзы. Профсоюз у нас хорошо работал. Начали в коллективе проводить производственные соревнования — между колоннами, участками, коллективами, бригадами. Кроме того, частыми стали «Дни здоровья», спартакиады, спортивные соревнования.

Поощрения были не только денежные, но и вымпелы, призовые места. И народ как-то воспрял, сплотился. Потому, что вот такие мероприятия вне работы – они очень многое дают. И получился такой слаженный коллектив. Во многом потому, что методы мы использовали еще советского периода. Про меня потом в одной статье в газете написали — «красный директор». Я считаю, что сплочение коллектива по советским лекалам – это верно. А в тот период это было просто необходимо».

Владимир Филиппович особенно отмечает, что был сделан упор на модернизацию производства. Хотя и имелась критика в адрес руководства предприятия, что уделяется слишком много внимания работе автотранспорта, но именно это позволило повысить производительность труда.

Тогда была проведена реструктуризация угольной отрасли республики – закрыли многие предприятия, шахты. «Якутуглю» удалось выжить за счет производства кокса и отправки его в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Шаг за шагом, год за годом «Якутуголь» стал выбираться из экономического кризиса. Внедрение на разрезе «Нерюнгринский» новых экскаваторно-автомобильных комплексов позволило остановить тенденцию к снижению объемов вскрыши, а потом и увеличить объемы.

Даже работая генеральным директором «Якутугля», Владимир Петров стремился повышать образование. В 1999 году он окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом экономических наук. Вошел в Академию горных наук В 2003 году окончил Якутский государственный университет.

Генеральным директором ОАО ХК «Якутуголь» В.Ф. Петров работал более десяти лет — с 1996 по 2007 год. В 2007 году он вошел в число лучших российских менеджеров, попав в рейтинг Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 российских менеджеров». Итоги рейтинга опубликованы в газете «Коммерсантъ».

С 2007 Владимир Петров работал вице‑президентом АК «АЛРОСА» затем — генеральным директор ОАО ТМК «ТИМИР».

23 апреля 2004 года за выдающийся вклад в развитие экономики и укрепление государственности Республики Саха (Якутия) Владимир Филиппович Петров был награжден Орденом «Полярная Звезда». Это был 26-й по счету такой орден в республике.

Владимир Петров — Почетный гражданин Амгинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Томпонского улусов. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), полный кавалер знака «Шахтерская слава», Заслуженный горняк Российской Федерации. Награжден знаком «Гражданская доблесть».

С декабря 2002 года по сентябрь 2013 года Владимир Петров избирался народным депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) III и IV созывов.

Уважаемый Владимир Филиппович!

От имени всех жителей Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным 75-летним юбилеем!

Ваша жизнь — это пример беззаветного служения родной земле, честного труда и настоящего профессионализма. Свой трудовой путь Вы начали простым токарем на Омском Сибзаводе, а затем прошли все ступени профессионального роста — от механика дорожного участка до генерального директора одного из крупнейших угольных предприятий страны.

С 1996 по 2007 год Вы возглавляли ОАО ХК «Якутуголь». Именно под Вашим руководством предприятие стало одним из лидеров угольной отрасли России, а Ваш управленческий талант был по достоинству оценён — Вы вошли в рейтинг Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 российских менеджеров» как один из наиболее профессиональных высших руководителей страны. Ваша работа на посту генерального директора «Якутугля» — это не просто производственные показатели, это десятки тысяч тонн угля, новые рабочие места, стабильность и уверенность в завтрашнем дне для тысяч семей Южной Якутии.

Ваш вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района и всей республики трудно переоценить. Вы не ограничивались производственными задачами — Вы всегда были рядом с людьми, вникали в их проблемы, поддерживали развитие инфраструктуры, образования, спорта. Именно поэтому Ваш авторитет так высок в Нерюнгри, в Якутии и далеко за её пределами.

Ваша общественная и депутатская деятельность заслуживает особого уважения. Будучи народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, Вы последовательно отстаивали интересы жителей республики, работали над укреплением промышленного потенциала, развитием местного самоуправления и поддержкой социальных программ. Ваши опыт, знания и принципиальность помогали принимать решения, которые меняли жизнь людей к лучшему.

Ваши заслуги отмечены высокими государственными наградами. Вы — Почётный гражданин пяти районов Якутии. Но, пожалуй, самая главная награда — это искренняя благодарность и уважение людей, с которыми Вы работали и рядом с которыми жили.

Владимир Филиппович, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия! Пусть каждый день приносит радость, тепло близких и внимание тех, кто Вам дорог. Пусть Ваш богатый жизненный опыт и мудрость ещё долгие годы служат на благо нашей республики и нашей страны!

С уважением и глубокой признательностью, народный депутат Якутии Александр Кошуков

Имя, ставшее главным маяком в истории народа