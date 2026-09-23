Артем Варданян: Каждый мальчик желает иметь героическую профессию

Артем Варданян: «Любить свой город, свою Якутию, свою страну»

Прапорщик внутренней службы, многодетный отец, десятикратный участник «Игр Дыгына» Артем Варданян служит мастером – пожарным в специализированной военной части МЧС России по Республике Саха (Якутия) с 2017 года. Мы встретились с очередным героем проекта Окружной администрации «Якутск – город тружеников» в его части на Вилюйском тракте.

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Здесь все блестит – и полы, и машины, и каски, словно никогда и не бывали на пожарах. Молодой человек с военной выправкой выходит к нам и с гордостью вопрошает: «Красивые машины, правда? Новенькие!».

— Скажете, что с детства мечтали стать пожарным? – начинаем разговор, любуясь красавцем-морпехом.

— И скажу, потому что так и есть, — отвечает Артем, – мне кажется, каждый мальчик желает иметь героическую профессию. После окончания Намской средней школы целенаправленно поступил в Горный институт СВФУ на кафедру «Защита в чрезвычайных ситуациях».

— В армии не служили? Скорее всего была военная кафедра.

— Раньше была, но сейчас это гражданская кафедра, так что через год учебы взял академический, чтобы отдать долг Родине – служил морпехом во Владивостоке.

— После службы восстановились на учебу?

— Да, закончил институт и сразу получил приглашение на службу в специализированную пожарную часть. Это был 2017 год. Тогда же и женился. А в 2018 году у нас родился первенец.

— Единственный он у вас?

— Нет, что вы, мы – многодетные! Не стали останавливаться на достигнутом: в 2021 родили второго, в 2023 – младшего.

— Земельный участок, положенный многодетным, получили?

— Ждем. Встали в очередь.

— Дети у вас, получается, городские.

— Тем не менее, они хорошо знают якутский, мы прививаем им любовь к родному языку, к нашим традициям и культуре. Все лето проводят в деревне у дедушки – бабушки.

— За что вы любите Якутск?

— За людей, которые здесь живут. За природу, ни с чем несравнимую – все четыре сезона ощущаем во всей силе, мощи и красе, чем где-либо в других местах, и каждый из них встречаем с радостью!

— Чистенько у вас здесь — муха не сидела.

— А не одна муха и не пролетит – мы ж силовая структура (смеется). Здесь очень хороший коллектив, слаженный, дружный, поэтому все работает как единый механизм. А график работы позволяет уделять побольше внимания семье.

— На «чиле» работаете?

— Ну что вы, когда выезды на пожары, тут такую подготовку иметь надо, что мама не горюй! Тяжелая это работа. А затяжные пожары требуют особой физической подготовки.

— Кстати, вы ведь многократный участник «Игр Дыгына». Мы за вас болели!

— Да, десять раз был участником этих Игр, пять раз становился призером. Раньше очень плотно занимался национальными видами спорта, в приоритете был мас — реслинг.

— Четырежды вы были вторым. Не хотели бы взять реванш?

— Для того, чтобы хорошо выступить, нужна серьезная подготовка, двух -, а то и трехразовые тренировки – все свое время нужно посвятить этой цели. Свободного времени нет совсем, а если и появляется, лучше посвятить его подработкам, чтобы достойно содержать свою семью. Спорт ведь такое дело – на пенсию, скажем так, рано уходят.

— Что бы вы пожелали горожанам?

— Главное – терпения, ведь трудные времена всегда бывают. Любить свой город, свою Якутию, свою страну – в этом, я считаю, и заключается истинный патриотизм. И чтобы у всех все было хорошо.

Стюардесса Сандара Альвили в проекте «Атлас красоты»