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23.09.2026 00:14
чтение: 1 мин
Погода
#погода на сегодня
#сухой и теплый день

Бабье лето возвращается? Синоптики пообещали сухой и теплый день

Бабье лето возвращается? Синоптики пообещали сухой и теплый день

В центре, юго-востоке, востоке, небольшой мокрый снег, дождь, на юге и севере местами умеренный. Ветер умеренный, местами порывы 9-14 м/с. Температура ночью 0,-5°, при прояснении -5-10°, на западе -3,+2°, температура днем +5+10°, на западе +10+15°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/c. Температура ночью -1-3°, днем +7+9°

Ежедневный гороскоп на среду 23 сентября 2026

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

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