23.09.2026 00:14
чтение: 1 мин
Бабье лето возвращается? Синоптики пообещали сухой и теплый день
Бабье лето возвращается? Синоптики пообещали сухой и теплый день
В центре, юго-востоке, востоке, небольшой мокрый снег, дождь, на юге и севере местами умеренный. Ветер умеренный, местами порывы 9-14 м/с. Температура ночью 0,-5°, при прояснении -5-10°, на западе -3,+2°, температура днем +5+10°, на западе +10+15°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/c. Температура ночью -1-3°, днем +7+9°
Ежедневный гороскоп на среду 23 сентября 2026
Читайте также:
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий