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14.09.2026 14:59
чтение: 1 мин
Погода
#минусовая температура
#От осени не спрятаться
#погода на завтра

От осени не спрятаться, не скрыться: Уже минусовая температура

От осени не спрятаться, не скрыться: Уже минусовая температура

До -12 градусов похолодает ночью в центральных районах Якутии. Прогноз погоды на 15 сентября от Якутского УГМС

После затяжного бабьего лета в Якутии погода испортилась. В ночь на вторник в центральных районах республики температура воздуха ощутимо опустится.

Как сообщает Якутское УГМС, в центре ночью прогнозируют -3…-8 градусов, при прояснении похолодает до -7…-12 градусов. В Якутске ночная температура воздуха составит -2…-4 градуса.

Небольшой, местами умеренный, мокрый снег с дождем будет в центре, на юге, западе, по нижней Лене, Верхоянью.

Днём в центре обещают +1…+6, на северо-востоке +9…+14, на побережье -4…+1 градус.

В Якутске во вторник днём пройдёт небольшой мокрый снег с дождём. Порывы ветра достигнут 8–13 м/с. Температура воздуха — всего +1…+3 градуса.

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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