От осени не спрятаться, не скрыться: Уже минусовая температура
От осени не спрятаться, не скрыться: Уже минусовая температура
До -12 градусов похолодает ночью в центральных районах Якутии. Прогноз погоды на 15 сентября от Якутского УГМС
После затяжного бабьего лета в Якутии погода испортилась. В ночь на вторник в центральных районах республики температура воздуха ощутимо опустится.
Как сообщает Якутское УГМС, в центре ночью прогнозируют -3…-8 градусов, при прояснении похолодает до -7…-12 градусов. В Якутске ночная температура воздуха составит -2…-4 градуса.
Небольшой, местами умеренный, мокрый снег с дождем будет в центре, на юге, западе, по нижней Лене, Верхоянью.
Днём в центре обещают +1…+6, на северо-востоке +9…+14, на побережье -4…+1 градус.
В Якутске во вторник днём пройдёт небольшой мокрый снег с дождём. Порывы ветра достигнут 8–13 м/с. Температура воздуха — всего +1…+3 градуса.
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