Тест на грамотность: найдите ошибки в четырёх фразах

тест на грамотность найдите ошибки

Некоторые выражения так привычны, что мы произносим их не задумываясь. Но привычное не всегда означает правильное. Иногда ошибка прячется в окончании числительного, а иногда — в попытке сделать сравнение выразительнее. Пройдите наш тест на грамотность, найдите ошибку в привычных конструкциях.

Предлагаем небольшой тест на знание русского языка. Перед вами четыре фразы: две составлены правильно, а в двух допущены грамматические ошибки. Сможете найти их без подсказок?

Проверьте себя

Прочитайте предложения и решите, какие из них нужно исправить:

В зале собралось около пятиста зрителей. Благодаря поддержке друзей я справился с задачей. После ремонта комната стала более уютнее. По окончании встречи мы обменялись телефонами.

Не спешите заглядывать в ответы. Попробуйте не только найти ошибки, но и объяснить, почему выбранная форма неверна.

Правильные ответы и объяснения

1. «Около пятиста зрителей» — ошибка

Правильно: «В зале собралось около пятисот зрителей».

Предлог «около» требует родительного падежа: около кого? чего? У сложных числительных от двухсот до девятисот склоняются обе части. Поэтому «пятьсот» превращается в «пятисот».

Для сравнения: около двухсот участников, около трёхсот заявок, около пятисот зрителей.

2. «Благодаря поддержке друзей» — правильно

Предлог «благодаря» требует дательного падежа: благодаря кому? чему? В нашем предложении — благодаря поддержке.

Слово «друзей» зависит уже от существительного «поддержка»: поддержке кого? друзей. Сочетание разных падежей здесь совершенно нормально.

3. «Стала более уютнее» — ошибка

Правильно: «После ремонта комната стала уютнее» или «После ремонта комната стала более уютной».

Здесь смешались две формы сравнительной степени прилагательного:

простая — уютнее ;

; составная — более уютная.

Нужно выбрать одну из них. По той же причине неверны сочетания «более красивее» и «более интереснее».

4. «По окончании встречи» — правильно

Если предлог «по» означает «после», существительное употребляется в предложном падеже: по окончании встречи, то есть после её окончания.

Аналогично: по завершении работы, по прибытии поезда, по возвращении домой.

Сколько ошибок вы нашли?

Исправить нужно было первое и третье предложения. Второе и четвёртое изначально верны.

Если вы не только нашли обе ошибки, но и объяснили правила — отлично! А если засомневались, попробуйте составить собственные примеры с этими выражениями: так правильные формы легче запомнить.

Ранее мы писали — Тест по русскому: только 15% людей находят все ошибки.