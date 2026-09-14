Тест на грамотность: найдите ошибки в четырёх фразах
Некоторые выражения так привычны, что мы произносим их не задумываясь. Но привычное не всегда означает правильное. Иногда ошибка прячется в окончании числительного, а иногда — в попытке сделать сравнение выразительнее. Пройдите наш тест на грамотность, найдите ошибку в привычных конструкциях.
Предлагаем небольшой тест на знание русского языка. Перед вами четыре фразы: две составлены правильно, а в двух допущены грамматические ошибки. Сможете найти их без подсказок?
Проверьте себя
Прочитайте предложения и решите, какие из них нужно исправить:
- В зале собралось около пятиста зрителей.
- Благодаря поддержке друзей я справился с задачей.
- После ремонта комната стала более уютнее.
- По окончании встречи мы обменялись телефонами.
Не спешите заглядывать в ответы. Попробуйте не только найти ошибки, но и объяснить, почему выбранная форма неверна.
Правильные ответы и объяснения
1. «Около пятиста зрителей» — ошибка
Правильно: «В зале собралось около пятисот зрителей».
Предлог «около» требует родительного падежа: около кого? чего? У сложных числительных от двухсот до девятисот склоняются обе части. Поэтому «пятьсот» превращается в «пятисот».
Для сравнения: около двухсот участников, около трёхсот заявок, около пятисот зрителей.
2. «Благодаря поддержке друзей» — правильно
Предлог «благодаря» требует дательного падежа: благодаря кому? чему? В нашем предложении — благодаря поддержке.
Слово «друзей» зависит уже от существительного «поддержка»: поддержке кого? друзей. Сочетание разных падежей здесь совершенно нормально.
3. «Стала более уютнее» — ошибка
Правильно: «После ремонта комната стала уютнее» или «После ремонта комната стала более уютной».
Здесь смешались две формы сравнительной степени прилагательного:
- простая — уютнее;
- составная — более уютная.
Нужно выбрать одну из них. По той же причине неверны сочетания «более красивее» и «более интереснее».
4. «По окончании встречи» — правильно
Если предлог «по» означает «после», существительное употребляется в предложном падеже: по окончании встречи, то есть после её окончания.
Аналогично: по завершении работы, по прибытии поезда, по возвращении домой.
Сколько ошибок вы нашли?
Исправить нужно было первое и третье предложения. Второе и четвёртое изначально верны.
Если вы не только нашли обе ошибки, но и объяснили правила — отлично! А если засомневались, попробуйте составить собственные примеры с этими выражениями: так правильные формы легче запомнить.
Ранее мы писали — Тест по русскому: только 15% людей находят все ошибки.
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