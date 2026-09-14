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14.09.2026 11:57
чтение: 1 мин
Образование
#тест на грамотность

Тест на грамотность: найдите ошибки в четырёх фразах

тест на грамотность найдите ошибки
тест на грамотность найдите ошибки

Некоторые выражения так привычны, что мы произносим их не задумываясь. Но привычное не всегда означает правильное. Иногда ошибка прячется в окончании числительного, а иногда — в попытке сделать сравнение выразительнее. Пройдите наш тест на грамотность, найдите ошибку в привычных конструкциях.

Предлагаем небольшой тест на знание русского языка. Перед вами четыре фразы: две составлены правильно, а в двух допущены грамматические ошибки. Сможете найти их без подсказок?

Проверьте себя

Прочитайте предложения и решите, какие из них нужно исправить:

  1. В зале собралось около пятиста зрителей.
  2. Благодаря поддержке друзей я справился с задачей.
  3. После ремонта комната стала более уютнее.
  4. По окончании встречи мы обменялись телефонами.

Не спешите заглядывать в ответы. Попробуйте не только найти ошибки, но и объяснить, почему выбранная форма неверна.

Правильные ответы и объяснения

1. «Около пятиста зрителей» — ошибка

Правильно: «В зале собралось около пятисот зрителей».

Предлог «около» требует родительного падежа: около кого? чего? У сложных числительных от двухсот до девятисот склоняются обе части. Поэтому «пятьсот» превращается в «пятисот».

Для сравнения: около двухсот участников, около трёхсот заявок, около пятисот зрителей.

2. «Благодаря поддержке друзей» — правильно

Предлог «благодаря» требует дательного падежа: благодаря кому? чему? В нашем предложении — благодаря поддержке.

Слово «друзей» зависит уже от существительного «поддержка»: поддержке кого? друзей. Сочетание разных падежей здесь совершенно нормально.

3. «Стала более уютнее» — ошибка

Правильно: «После ремонта комната стала уютнее» или «После ремонта комната стала более уютной».

Здесь смешались две формы сравнительной степени прилагательного:

  • простая — уютнее;
  • составная — более уютная.

Нужно выбрать одну из них. По той же причине неверны сочетания «более красивее» и «более интереснее».

4. «По окончании встречи» — правильно

Если предлог «по» означает «после», существительное употребляется в предложном падеже: по окончании встречи, то есть после её окончания.

Аналогично: по завершении работы, по прибытии поезда, по возвращении домой.

Сколько ошибок вы нашли?

Исправить нужно было первое и третье предложения. Второе и четвёртое изначально верны.

Если вы не только нашли обе ошибки, но и объяснили правила — отлично! А если засомневались, попробуйте составить собственные примеры с этими выражениями: так правильные формы легче запомнить.

Ранее мы писали — Тест по русскому: только 15% людей находят все ошибки.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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