Цифры впечатляют: Итоги первой масштабной олимпиады

Традиция сентября: как «первая математическая олимпиада от Школково» объединила более 4500 школьников Якутии

В начале нового учебного года образовательное пространство Республики Саха (Якутия) вновь стало точкой притяжения для юных талантов. Стартовал новый учебный год с большого математического праздника — масштабной Российской олимпиады по математике для учащихся IV–VII классов. Грандиозное интеллектуальное состязание прошло 26 сентября одновременно на 1147 площадках по всей стране и за рубежом.

Событие не просто проверило знания школьников, но и наглядно показало результат общих стараний педагогов: благодаря усилиям учителей Республики Саха (Якутия) открылось более 70 площадок в школах, а также на базе учреждений дополнительного образования и Северо-Восточного федерального университета.

Масштаб мероприятия превзошел все ожидания организаторов. К единой интеллектуальной площадке присоединились более 4500 учеников- участников олимпиады и более 500 волонтеров и организаторов. Ключевым координатором проекта выступил Институт развития образования и повышения квалификации имени Донского-II. География участников охватила не только столицу региона, город Якутск, но и улусы, включая арктические. Олимпиада стала настоящим мостом между теорией из учебника и реальной наукой. Особенностью состязания 2026 года стал его практико-ориентированный характер. Задания выходили далеко за рамки стандартной школьной программы. Составители кейсов, опираясь на творческую свободу и тренды современной науки, предложили ребятам задачи разного уровня трудности.

Для многих школьников этот опыт стал определяющим:

Бухольцев Роман, ученик 5 класса МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри: «На олимпиаде было интересно. Одна задача была такая хитрая, но я её победил! Теперь я знаю: если подумать хорошенько, любая задачка сдаётся!»;

Луковцева Алиса, ученица 6 класса Мархинской СОШ №1: «Мне нравится математика. Решила попытать удачу, тем более мне математика понадобится в будущей профессии».

Подводя итоги, организаторы подчеркивают: такие события формируют новую культуру отношения к науке. Когда более четырех с половиной тысяч младших и средних школьников одновременно погружаются в решение сложных задач и чувствуют поддержку экспертов, рождается то самое поколение исследователей, которое завтра будет определять технологический суверенитет нашей страны.

Григорий Фролов, заведующий кафедрой физико-математического образования ИРОиПК