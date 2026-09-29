Айсен Николаев идет на третий срок? Ил Тумэн примет новую поправку?
В Якутии открывают дорогу Айсену Николаеву на третий срок
Как стало известно «Эхо столицы», 28 сентября народные депутаты Якутии Павел Петров и Андрей Николаев внесли в Ил Тумэн проект конституционного закона, предлагающий отменить ограничение на избрание одного и того же человека главой республики более двух сроков подряд.
Копия письма есть в распоряжении редакции.
Авторы предлагают признать утратившей силу часть 3 статьи 69 Конституции Якутии. В пояснительной записке говорится, что федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать количество сроков полномочий главы.
Если поправку примут, действующее ограничение будет снято.
Проект могут рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Ил Тумэна, запланированном на 21–22 октября.
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