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28.09.2026 17:18
чтение: 1 мин
Экономика
#Бизнес-экспо
#итоги
#Мой бизнес

Итоги Бизнес-Экспо: Завершилась масштабная межотраслевая выставка

В Якутске завершилась республиканская межотраслевая универсальная выставка «Бизнес-Экспо 2026». В течение двух дней во Дворце спорта «50 лет Победы» более 70 производителей из разных районов республики представили разнообразные товары: от ювелирных изделий и сувениров до натуральных продуктов питания и современной и национальной одежды. Кроме выставочной части, организаторы подготовили интересную программу. Посетители могли участвовать в мастер-классах, посмотреть модный показ дизайнерских коллекций, попробовать блюда от шеф-поваров и принять участие в конкурсах и акциях. Кроме того, на площадке выставки свою продукцию представили участники Регионального этапа Российского слета «ИНВАСТАРТАП: Якутия».

Победителями республиканской выставки «Бизнес Экспо – 2026» стали:

В номинации «Лучший выставочный стенд:

1. ИП Гуляева Наталья Егоровна, «Туойдьут Төлөйдөр», Чурапчинский улус

2. ИП Федоров Алексей Алексеевич, «Марал», Якутск

3. ИП Олесова Сардана Николаевна, «ЭКО-ФЕРМА ОЛЕСОВЫХ», Усть-Алданский улус

В номинации «Лучший новый продукт»:

1. ИП Сысоева Эрика Константиновна⁠, «Erika Salus», Якутск

2. ИП Заровняева Ульяна Николаевна, «АПТААХ БУРДУК», Чурапчинский

3. ИП Егорова Людмила Егоровна, «Мастерская «Айар C»», Верхневилюйский

В номинации «Лучший ассортимент»:

1. ИП Столяров Владимир Андреевич, «Neru Rezka», Нерюнгринский

2. КФХ Терешкин Степан Степанович, «Ферма у Степаныча», Намский

3. ИП Тимофеева Куннэй Леонидовна, «МААС», Чурапчинский

Также были подведены итоги конкурса выставки-ярмарки «ИНВА-Экспо» среди участников регионального этапа Республиканского слета предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «Инвастартап: Якутия», который был проведен Гарантийным фондом Якутии.

Среди них выявлены победители по следующим номинациям:

— «Лучшее оформление» – Саввина Любовь Николаевна, Усть-Алданский улус, ручная работа из бисера, лоскутная пластика;

— «Лучший новый продукт» — Борисова Дайаана Станиславовна, г. Якутск, картины, якутские сувениры;

— «Лучший ассортимент» – Дмитриева Любовь Егоровна, Григорьева Анастасия Николаевна, Мегино-Кангаласский улус, изделия из конского волоса, берестяные изделия.

Организаторами республиканской межотраслевой универсальной выставки «Бизнес-Экспо 2026» является Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).

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Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"
Фото: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"

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