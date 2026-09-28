Последний рейс: Стали известны детали перевозки тела Сергея Соседова

Тело Сергея Соседова отправили из Якутии в Москву

Дата похорон будет назначена после доставки тела в Москву

Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, скончавшегося в Якутии, отправили в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора конкурса, в котором критик возглавлял жюри, Виктора Беззубова.

23 сентября в окружении критика сообщили, что Соседов скоропостижно скончался после падения с лестницы. Ему было 58 лет. Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

По словам Беззубова, тело Сергея Соседова уже в Новосибирске, в 21:30 он будет в Москве, где его встретит ритуальная компания. Дата похорон будет назначена позже.

В Якутии на гастролях погиб музыкальный критик Сергей Соседов