Смертельное ДТП: автоледи не уступила дорогу мотоциклу

В Нерюнгри в ДТП погиб мотоциклист. сообщает прокуратура Якутии. На нерегулируемом перекрестке улиц Геологов — Южно-Якутская женщина за рулем «Хонды Везел» не уступила дорогу мотоциклу «БМВ Р1200 ГС», двигавшемуся по главной. Мотоциклист 1966 года рождения скончался на месте.

Всего за сутки в республике зарегистрированы шесть преступлений, сообщает Прокуратура Якутии.

В Якутске сообщили о краже велосипеда и мошенничествах — у двух женщин похищено более 1,1 млн рублей по схемам лжесотрудников ФСБ, Минцифры и аренды квартиры.

В Мирном угнали «ТЛК 105», подозреваемый установлен. Задержаны девять водителей в состоянии опьянения.

Пожар в здании ресторана «Шеф Чжан» и магазина «Сира»