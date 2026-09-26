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26.09.2026 11:22
чтение: 1 мин
Происшествия
#ДТП в Якутии
#смертельное ДТП

Смертельное ДТП: автоледи не уступила дорогу мотоциклу

мотоциклист

В Нерюнгри в ДТП погиб мотоциклист. сообщает прокуратура Якутии. На нерегулируемом перекрестке улиц Геологов — Южно-Якутская женщина за рулем «Хонды Везел» не уступила дорогу мотоциклу «БМВ Р1200 ГС», двигавшемуся по главной. Мотоциклист 1966 года рождения скончался на месте.

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