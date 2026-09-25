26.09.2026 00:18
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Сегодня 26 сентября день рождения мелодиста
Сегодня, 26 сентября отмечает свой день рождения Анна Фоминична ТОТОНОВА, отличник культуры РС (Я), мелодистка.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE
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