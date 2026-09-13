Альберт Семенов: Мы гордимся тем, как развивается наш город

Дорогие жители Якутска!

От имени Якутской городской думы и от себя лично поздравляю вас с Днем города!

Якутску в этом году исполняется 394 года. Столица нашей республики один из старейших городов на северо‑востоке России. Это место, где веками переплетаются уважение к традициям и стремление к новаторству. Здесь в краю с суровой, но прекрасной северной природой живут сильные духом и добрые сердцем люди.

Мы видим и ценим труд всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие города: строителей и педагогов, врачей и коммунальщиков, предпринимателей и работников культуры, волонтёров и всех неравнодушных горожан. Именно ваше участие, ваша любовь к родному городу и готовность действовать делают Якутск сильнее.

Сегодня мы по праву гордимся тем, как развивается наш город. В своё время Президент РФ Владимир Владимирович Путин назвал Якутск лучшим городом на вечной мерзлоте. Это высокая оценка, для достижения которой сделано не мало – строятся новые жилые кварталы, возводятся современные школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы. Мы шаг за шагом улучшаем городскую инфраструктуру, делаем наш дом более комфортным, безопасным и привлекательным для жизни.

Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят важные задачи – уже совсем скоро Якутск будет отмечать своё 400‑летие и к этой дате мы обязаны подойти с результатами. Нам предстоит принять важных решений: усилить работу по благоустройству городских пространств, продолжить развитие транспортной сети, повысить качество коммунальных услуг, создать новые точки притяжения для жителей и гостей города.

Каждый проект, каждая инициатива должны служить одной цели – чтобы к своему 400‑летнему юбилею Якутск стал ещё красивее, современнее и уютнее, чтобы в нём хотелось жить, работать, растить детей и строить планы на будущее.

Желаю всем жителям Якутска здоровья, благополучия, новых достижений и неиссякаемой энергии для добрых дел на благо родного города! Пусть наш Якутск продолжает расти и развиваться, оставаясь надёжной опорой республики и любимым домом для каждого из нас!

С уважением, Альберт Семенов, председатель Якутской городской Думы

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