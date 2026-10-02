Вместо плиты включаю духовку: готовлю гречку по-монастырски с грибами — сытный осенний хит в меню

Вот рецепт в теплом, практичном и слегка ностальгическом стиле, идеально подходящий для осеннего меню

гречка с грибами в горшочках в духовке

Устали от повседневной гречки на скорую руку, которая быстро надоедает? Пора открыть для себя забытый вкус настоящей русской трапезы. Для настоящего домашнего ужина прекрасно подойдёт гречка с грибами в горшочках в духовке. Кулинарный автор предлагает приготовить ароматную гречневую кашу с грибами по-монастырски, по старинному принципу медленного томления.

В монастырях и на Руси такую крупу никогда не варили наспех — её закладывали в глиняную посуду и медленно упаривали в остывающей печи. Дома мы легко воссоздадим эту магию насыщенных вкусов с помощью обычной духовки.

Ингредиенты

Гречневая крупа (ядрица) — 1,5 стакана (300 г);

Грибы (шампиньоны или, что еще лучше, лесные: белые, подосиновики) — 400 г;

Лук репчатый — 2 крупные головки;

Бульон (овощной, грибной) или крутой кипяток — 3 стакана (600–700 мл);

Сливочное масло — 80 г;

Соль каменная, черный перец — по вкусу;

Свежая зелень (укроп или петрушка) — небольшой пучок.

Пошаговый процесс

Подготовка крупы

Гречку перебираем, тщательно промываем под холодной водой до полной прозрачности, а затем обязательно просушиваем на кухонном полотенце. Главный секрет рассыпчатости — в сухой крупе перед закладкой.

Грибная основа

Лук нарезаем мелким кубиком, грибы чистим и режем пластинками или средними кусочками. На сковороде растапливаем половину сливочного масла, обжариваем лук до мягкости и золотистого цвета. Добавляем грибы и готовим на среднем огне до полного выпаривания жидкости и легкой румяности. В конце солим и перчим.

Сборка в горшочке

Берем большой глиняный горшок или несколько порционных горшочков для запекания. Щедро смазываем их внутренние стенки оставшимся сливочным маслом. На самое дно выкладываем половину грибной зажарки. Сверху засыпаем сухую гречку ровным слоем. Накрываем крупу оставшимися грибами с луком.

Заливка

Аккуратно вливаем в горшочки горячий бульон или кипяток. Важный нюанс: жидкость должна покрывать гречку примерно на 1,5–2 сантиметра. При этом до края самого горшочка должно оставаться не менее 2–3 см свободного пространства, иначе при кипении содержимое может убежать в духовку.

Томление

Накрываем горшочки глиняными крышками (если их нет, плотно запечатываем горлышко двумя слоями фольги). Отправляем посуду в холодную духовку, выставляем температуру 180 градусов и томим блюдо 45–50 минут.

Отдых блюда

По истечении времени выключаем духовку, но дверцу ни в коем случае не открываем. Даем гречке постоять в остаточном тепле еще 20–25 минут. За это время зернышки впитают весь грибной дух, пропарятся и станут невероятно нежными, «пуховыми».

Подача

Подаем гречку по-монастырски к столу прямо в горячих горшочках, обильно посыпав свежей рубленой зеленью. Перед едой аккуратно перемешиваем содержимое, поднимая густой ароматный пар.

Приятного аппетита и уютных осенних вечеров!