Заряжаем зрение и мозг: Найди золотое колечко на картинке!
Тест на внимательность: только 1 из 10 находит золотое колечко среди сережек за 15 секунд
Наши глаза и мозг работают в паре: глаза получают изображение, а мозг его расшифровывает. Но когда перед нами десятки похожих предметов, мозг начинает «лениться» — он группирует объекты в одно пятно и перестает замечать детали. Именно поэтому мы иногда не видим ключи, которые лежат прямо перед носом.
Чтобы встряхнуть внимание, полезно давать себе короткие визуальные задачки. Сегодня у нас как раз такая — простая на первый взгляд, но коварная.
Задание
Перед вами картинка, на которой рассыпаны самые разные серьги: гвоздики, подвески, крупные и мелкие, с камнями и без. Среди всего этого блеска затерялось одно золотое колечко.
Ваша задача: найти это колечко как можно быстрее.
Засеките время. Отличный результат — уложиться в 15–20 секунд. Если нашли за полминуты — тоже хорошо, значит, внимание в порядке.
Подсказки, если колечко никак не находится
Не торопитесь листать дальше — попробуйте еще раз, но по другой стратегии:
- Не смотрите на картинку целиком. Мысленно разделите ее на 4 части и изучайте каждую отдельно.
- Ищите форму, а не цвет. Золотых предметов на картинке много, а вот замкнутый ровный круг без подвесок и застежек — всего один.
- Проверьте края и углы. Мы инстинктивно начинаем поиск с центра, поэтому колечко у границы кадра замечают в последнюю очередь.
- Отведите взгляд на 5 секунд. Свежий взгляд часто находит то, что «замылилось».
Нашли? Отлично! Если нет — попробуйте еще раз, колечко действительно на картинке есть, и оно у вас на виду.
Чем полезны такие упражнения
Поиск одного предмета среди множества похожих — это не просто развлечение на пару минут. Такие задачи реально тренируют мозг и зрение:
- Развивают концентрацию внимания. Мозг учится удерживать одну цель и не отвлекаться на лишние детали.
- Улучшают зрительную память. Вы запоминаете образ искомого предмета и сверяете с ним каждый объект на картинке.
- Тренируют глазные мышцы. Взгляд постоянно перемещается, фокус меняется — это полезная гимнастика, особенно если вы много времени проводите за монитором.
- Ускоряют обработку информации. Мозг быстрее отсеивает ненужное и выделяет главное — навык, который пригодится и в работе, и за рулем.
- Снижают умственную усталость. Короткое переключение на игровую задачу работает как перезагрузка после монотонной работы.
- Поддерживают мозг в тонусе в любом возрасте. Регулярные визуальные головоломки — доступная профилактика снижения когнитивных функций.
Достаточно уделять подобным заданиям по 5 минут в день, чтобы заметить: вы стали внимательнее к мелочам и меньше устаете от экрана.
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