Стабильность – признак мастерства: мёд Валерия Фёдорова снова признан лучшим в Якутии

Мёд Валерия Федорова из Горного улуса третий год подряд признан лучшим на республиканской продовольственной ярмарке.

Республиканская агропромышленная выставка-ярмарка «Продовольствие-2026» проходила на Комсомольской площади Якутска с 25 по 27 сентября, где свою продукцию представили более 115 предприятий и предпринимателей из 16 районов, Якутска и Жатая.

По итогам мероприятия натуральный мёд Фёдоровых победил в номинации «За производство высококачественных продуктов пчеловодства».

Валерий Иванович трудится в ГУП «ЖКХ РС(Я)» главным специалистом центральной диспетчерской службы, разведением пчел занимается с 2022 года. Его пасека из 20 пчелосемей расположена в глубокой тайге, в 20 км от ближайшего населенного пункта Горного улуса.

«Главное – любить своё дело. За каждой ложкой мёда стоит большой труд, забота о пчёлах и строгий контроль на каждом этапе. Мы стараемся сохранить все целебные свойства мёда благодаря бережному сбору и правильным условиям хранения. Это наша общая победа: вы выбираете наш мёд, а мы делаем всё, чтобы на ваших столах был только самый чистый, полезный и вкусный продукт», — поделился Валерий Федоров.