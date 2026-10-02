Как относиться к хейтерам: психология зависти и почему критика это ваш главный актив

Популярность, выделяемость и успех всегда требуют жертв

как относиться к хейтерам

Как относиться к хейтерам, то есть к ненавистникам? Практически у каждого человека есть те, кто его ненавидит или хотя бы недолюбливает за что-то. Однако это не повод расстраиваться, потому что все в порядке. Это значит, что человек… интересен! У бесхарактерных, серых, неприметных и ничем не отличающихся от других людей не бывает завистников, потому что их не за что ненавидеть, они просто часть толпы, они никак в ней не выделяются. А вот когда человек белая ворона среди себе подобных, то это может вызвать как восхищение, так и неприятие, а то и ненависть.

Хейтеры — это люди, которые злобно обсуждают что-то у человека за спиной, говорят о нем всякие гадости, однако адекватные люди не реагируют никак на эти выпады, потому что понимают, что говорят их глубоко несчастные люди, которые ничего в жизни не добились. Им остается только изливать желчь и завидовать. Они не будут никогда развиваться, делать что-то, потому что их задача — опустить человека ниже плинтуса, сделать его в глаза окружающих неприятной персоной. Однако это у них не получается сделать, когда человек морально стойкий и никак не реагирует на это. Он просто снисходительно жалеет людей, которые тратят время на ерунду вместо того, чтобы самому из себя хоть что-то представлять. Такие люди очерняют других, чтобы самим возвыситься на их фоне. Но получается это у них очень некрасиво и жалко. В психологии это называется психологическим механизмом проекции, когда человек неосознанно приписывает другим свои собственные вытесненные страхи и комплексы.

Конечно, не все могут перетерпеть, что о них говорят неправду, да еще и злобную. Однако популярность, выделяемость среди других всегда требует определенной жертвы со стороны человека. Как говорится, бывает и обратная сторона славы. Но это позволит человеку либо свернуть с пути и стать таким же, как и все, либо продолжать идти своей дорогой и показывать, что он выше всех этих нападок и сплетен. Человек в любом случае возвышается над теми, кто низко пал, позволил себе недостойное поведение, сделал это своим образом жизни. У всех людей своя история, почему он стал хейтером, однако это не отменяет непорядочность слов и поступков этого человека. Если он ступил на эту скользкую дорожку, значит, он уже себя втоптал в грязь, опустил себя в своих же глазах. И затем репутацию будет ой как непросто восстановить, а тем более посмотреть в глаза человеку, на которого так много грязи вылил. Так что незачем хейтерам себя дискредитировать, все равно они будут позади того, кого они нещадно критикуют, все равно им не добиться того уровня славы и популярности, который есть у их жертвы.