Чему научат в Школе молодого профлидера?

Профсоюзы сегодня — это не про скучные собрания, а про реальные проекты, защиту прав и крутой нетворкинг. В этом убедил недавно состоявшийся Слет молодежи Якутской республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения «ПрофПульс -2026», а узнав, что новый учебный год начинает Школа молодого профсоюзного лидера, я не могла не поинтересоваться, чему научат в Школе молодого специалиста. На мои вопросы ответила Ирина Бурцева, и.о. заместителя председателя Федерации профсоюзов РС (Я), руководитель ШМПЛ.

— Когда и как родилась идея создания Школы, что послужило поводом, Ирина?

— Школа была основана в 2009 году как ответ на запрос времени. Профсоюзному движению требовались молодые кадры, способные работать в новых условиях. Первый набор был совсем небольшим — 15–20 человек. Но динамика роста слушателей год от года подтверждает: школа оказалась востребована и жизнеспособна.

— Какую цель Вы поставили перед собой тогда и удалось ли ее достичь?

— Если сформулировать коротко — мы растим лидеров, которые умеют защищать. Защищать права работников и их интересы. Но главное — мы учим их быть теми, за кем пойдут люди. Профсоюзный лидер сегодня — это человек, который собирает вокруг себя круг единомышленников своей отрасли, заинтересованных в улучшении качества условий работы и коллективного духа. Наша цель — подготовить лидера, который владеет технологией реализации представительских, защитных и контрольных функций и умеет вовлекать работников в профсоюз.

— Как идет нынешний набор?

— Набор идет по трем направлениям. Первое — открытый прием для членов профсоюза. Второе — приглашение активных участников наших мероприятий. Третье — направление от отраслевых комитетов, которые делегируют своих лучших. У нас 22 отраслевых профсоюза и Координационные советы в муниципальных образованиях, что обеспечивает широкий охват — от столицы республики до самых дальних улусов.

— Кто ваши спикеры и менторы?

— Мы каждый год спрашиваем саму молодежь: «Что вам нужно?» и смотрим на тренды. Раньше усиливали грантовую работу, ораторское мастерство, переговоры. В этом году — личная эффективность и цифровая грамотность. Неизменными остаются базовые блоки: охрана труда как одно из основных направлений профсоюзной работы, правовые основы профсоюзной работы и современные инструменты вовлечения в профсоюз.

Спикерский состав формируется из практиков. От блогеров до юристов. На первое занятие 26 сентября мы пригласили Валентину Ивановну Кириллину, заместителя председателя Федерации профсоюзов Якутии. Валентина Ивановна — наш наставник с колоссальным опытом и прекрасный спикер. Олег Егорович Колесов (Талбан), журналист, директор — главный редактор дирекции телеканалов НВК «Саха» и «Мамонт». Он говорил про личный бренд и поведение на публике так, что ребята слушали затаив дыхание.

— Будут ли слушатели разрабатывать и защищать реальные проекты, которые можно будет внедрить в реальную профсоюзную жизнь трудовых коллективов?

— Школа предоставляет правовую базу и платформу для реализации профсоюзных инициатив. В планах — не просто проекты, а реальная работа команды. Мы апробируем новый формат и рассчитываем на практический результат.

— Будет ли Школа после выпуска помогать своим выпускникам, чтобы ребята не растерялись, придя трудовой коллектив?

— Это ключевой вопрос. С этого года мы создаем Сообщество выпускников. Чтобы не терять связь, чтобы обсуждать, помогать, расти вместе. Школа не заканчивается с последним занятием — она продолжается в жизни.

— Что даст молодым специалистам обучение в ШМПА?

— Учебный год длится с сентября по апрель, занятия проводятся раз в месяц. Формат ориентирован на практическую деятельность. И у нас много сюрпризов, которых нет в программе. Приходите — увидите.

— Что для Вас лично значит этот проект, Ирина?

— Для меня, как для организатора, это один из самых значимых и весомых проектов в профсоюзной деятельности. Именно здесь, в этой школе, закладывается будущее всего профсоюзного движения Якутии. Это наша инвестиция в завтрашний день.

Школа молодого профсоюзного лидера – это шанс для молодого специалиста заявить о себе. Набор в Школу продолжается, если вы полны энтузиазма и решительности менять правила игры, если хотите заявить о себе, присоединяйтесь!