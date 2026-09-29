Ежедневный гороскоп на среду 30 сентября 2026 года

Среда это маленькая пятница.

гороскоп на 30 сентября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 30 сентября 2026: 19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Воздержитесь от покупок (за исключением продуктов и бензина) и принятия важных решений до 21:00 по московскому времени. После этого никаких ограничений на шопинг или важные решения не будет. Луна находится в знаке Близнецов.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Насыщенный и общительный день! Ваши коммуникативные навыки на высоте. Дождитесь окончания лунного предупреждения, прежде чем принимать какие-либо важные решения или браться за новые идеи. Сегодня отличный день, чтобы задействовать свои творческие таланты. Также это прекрасное время для приятного общения, занятий спортом и участия в детских мероприятиях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

После окончания лунного предупреждения вы будете в своей стихии в финансовых вопросах, шопинге и активных сделках. В частности, у вас появится энергия для улучшения дома, особенно в зонах, связанных с переработкой отходов, мусорными зонами, сантехникой и ванными комнатами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и активно взаимодействует с Марсом, Нептуном и Плутоном, что дает вам чувство расширения возможностей. У вас много умственной энергии, чтобы общаться с другими и добиваться результатов. Вам понравится быть в обществе. Возможно, вы убедите кого-то разделить ваши взгляды на политику, религию или философские идеи.

Рак (21 июня – 22 июля)

Семейные обсуждения и ремонт дома занимают ваши мысли, и сегодня вы можете использовать свое умение убеждать для улучшения финансового положения. Будьте предельно ясны в разговорах с начальством и авторитетными лицами. Принимайте приглашения на встречи, так как вы будете рады пообщаться и поделиться своими идеями.

Лев (23 июля – 22 августа)

Обсуждения с друзьями, группами и организациями сегодня будут оживленными! Вы можете обсудить вопрос преображения или улучшения чего-либо. Это день высокой энергии, полный встреч, поручений и продуктивности, особенно после окончания лунного предупреждения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня люди обращают на вас внимание, и это к лучшему, так как вы производите на всех превосходное впечатление. Окружающие видят вас позитивным, дружелюбным, легким на подъем и, в то же время, влиятельным человеком. Если у вас есть возможность помочь кому-то – сделайте это. Отложите финансовые решения до окончания лунного предупреждения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, что вызывает у вас желание выйти в люди и пообщаться. Вопросы, связанные с политикой, религией, высшим образованием, медициной и правом, могут стать важной темой для обсуждения сегодня. В атмосфере дня также присутствует романтика.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Помните об ограничениях лунного предупреждения. Однако после его окончания смело действуйте ради того, чего хотите! Вы находитесь в сильной позиции и можете использовать свои деньги, ресурсы и влияние, чтобы помочь кому-то на работе. Также вы можете внести улучшения в доме. Решать вам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня при взаимодействии с другими вам, возможно, придется пойти на уступки и сделать больше половины шагов навстречу, но это мелочь. Обсуждения тем путешествий, издательского дела и образования будут вам приятны. Между тем, это популярный день для вас. Наслаждайтесь компанией молодых людей. (Обсуждения с партнерами и супругами могут быть напряженными).

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вы производите на всех прекрасное впечатление, так как Солнце находится в сильной позиции в вашей натальной карте (это происходит только раз в году и длится четыре недели). Это продуктивный день. Обсуждения финансов и совместной собственности сложатся в вашу пользу. Отношения с другом могут приобрести игривый или кокетливый оттенок.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Хотя отношения с партнерами и супругами могут потребовать терпения, на самом деле это веселый и общительный день для вас. Приложите усилия, чтобы насладиться компанией других людей. Изучайте новые идеи в области политики, религии, высшего образования, медицины и права. Это также кокетливый и романтичный день!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Возможно, сегодня вы предпочтете отдохнуть дома, хотя что-то может нарушить ваш домашний распорядок. Вас потянет к путешествиям. У вас также будет много энергии для улучшения дома и, возможно, для некоторых элегантных домашних покупок – после окончания лунного предупреждения.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Вера Васильева (1925–2023) и актриса Марион Котийяр (1975) родились в этот день. Вы цените справедливость и честность. Вы беспристрастны, целеустремленны и сострадательны. Это год работы и закладки фундамента как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Простота – ваш ключ к успеху. Возьмите под контроль свое здоровье. Попробуйте боевые искусства или йогу, поскольку физические упражнения будут играть важную роль. Сохраняйте присутствие духа и хладнокровие.