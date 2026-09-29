Трем братьям-воинам посвятила семья Слепцовых мемориальный комплекс в Татте  

В День Государственности Республики Саха (Якутия) родные и близкие ветерана Великой Отечественной войны Наума Трифоновича Слепцова открыли мемориальный комплекс, посвященный трем братьям.

Мемориальный комплекс находится между наслегами Тыараhа и Октябрьский Таттинского улуса. Над его созданием трудились близкие Наума Трифоновича, в частности, его внучка Екатерина с мужем Петром — семья Герасимовых. Эскиз разработала архитектор Нонна Герасимова при поддержке администрации улуса.

Мемориал не только чтит память братьев Слепцовых, но и служит местом, где будущие поколения смогут узнать о подвигах своих предков, понять значение таких понятий, как долг, честь, верность и любовь к Родине.

Комплекс выполнен из гранита. В центре расположены портреты братьев Слепцовых и стихотворение Наума Трифоновича, посвященное родному алаасу.

Василий Трифонович, старший брат, был минометчиком и учителем. Наум Трифонович, средний брат, служил пулеметчиком и учителем. Младший брат, Николай Трифонович, работал в тылу и тоже был учителем.

Братья Слепцовы – символ мужества и стойкости. Они сражались на фронте с героизмом и самоотверженностью, а в тылу внесли огромный вклад в экономику и оборону государства.

На церемонии открытия мемориала присутствовал сам 102-летний Наум Трифонович Слепцов. Он поблагодарил всех, кто помог создать этот памятник.

Цель мемориала – сохранить историческую память и воспитать патриотизм у будущих поколений.