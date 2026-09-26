Награды ко Дню государственности вручил глава Якутии

В преддверии Дня государственности Республики Саха (Якутия) вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), сообщает глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev

Особые слова уважения и благодарности защитникам Родины. Вручённые им ордена и медали – свидетельство мужества, стойкости и верности своим товарищам и Отечеству. Сегодня среди награждённых также люди разных профессий и поколений, которых объединяют многолетний труд, ответственность и преданность своему делу. Особое место среди наград занимает орден «Полярная звезда» – высшая государственная награда республики.

В год 60-летия «Якутугля» особенно символично, что её удостоен Сергей Владимирович Щербаков, машинист разреза «Нерюнгринский», кавалер знака «Шахтёрская слава» всех трёх степеней, посвятивший угольной отрасли десятилетия труда. Это признание работы всех угольщиков Якутии. За последние годы республика кратно нарастила добычу угля, и за этими рекордами прежде всего стоят люди – шахтёры, машинисты, инженеры, целые трудовые коллективы.

Государственная награда вручается конкретному человеку, но свой путь к ней редко проходят в одиночку. Рядом всегда семья, которая поддерживает и верит, коллеги, с которыми годами делят труд, трудности и достижения. Поэтому этот день особенный и для всех, кто был рядом. Поздравляю награждённых, их родных и коллег с заслуженным признанием, а всех якутян с наступающим Днём государственности! Именно из таких судеб, труда и подвигов складывается сила Якутии. Уруй-айхал!

Указ Путина о награждении якутян