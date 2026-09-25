Не омлет и не яичница: готовлю шакшуку на завтрак — аромат стоит на всю кухню

Сочные яйца в густом томатном соусе со сладким перцем, чесноком и пряностями

шакшука на завтрак

Если привычные блюда из яиц надоели, приготовьте шакшуку. В этом сытном завтраке яйца томятся прямо в ароматном овощном соусе. Желтки остаются нежными, а томаты, перец и специи придают блюду насыщенный вкус. Для приготовления понадобится только одна сковорода.

Что понадобится?

Куриные яйца — 4 шт.;

Помидоры — 500 г;

Сладкий перец — 1 шт.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Томатная паста — 1 ст. ложка;

Растительное или оливковое масло — 2 ст. ложки;

Молотая паприка — 1 ч. ложка;

Молотый кумин — ½ ч. ложки;

Сахар — ½ ч. ложки;

Соль и чёрный перец — по вкусу;

Свежая зелень — для подачи.

Как приготовить шакшуку?

Подготавливаем овощи

Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. У сладкого перца удалите семена, а мякоть измельчите. Помидоры натрите на крупной тёрке или мелко нарежьте. При желании сначала снимите с них кожицу.

Готовим ароматную основу

Разогрейте в глубокой сковороде масло. Выложите лук и обжаривайте 3–4 минуты до мягкости. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё около 5 минут.

Положите измельчённый чеснок, паприку и кумин. Перемешайте и прогревайте примерно 30 секунд, чтобы специи раскрыли аромат.

Увариваем соус

Добавьте помидоры и томатную пасту. Приправьте солью, перцем и небольшим количеством сахара, который сбалансирует томатную кислинку.

Готовьте соус без крышки на среднем огне 10–15 минут. Он должен стать густым, но сохранить достаточно жидкости для приготовления яиц.

Добавляем яйца

Ложкой сделайте в томатном соусе четыре углубления. Осторожно разбейте в каждое по яйцу, стараясь не повредить желтки.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне 4–6 минут. Белки должны полностью схватиться, а желтки — остаться мягкими. Если предпочитаете плотные желтки, увеличьте время приготовления на пару минут.

Подаём к столу

Посыпьте горячую шакшуку рубленой петрушкой, кинзой или зелёным луком. Подавайте прямо в сковороде с хрустящим хлебом, лепёшкой или поджаренным багетом — ими особенно удобно собирать густой томатный соус.

Приятного аппетита!

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