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25.09.2026 22:51
чтение: 1 мин
Якутск
#Якутск

В Якутске установлены первые деревянные скульптуры «Купеческий берег»

В Якутске установлены первые деревянные скульптуры «Купеческий берег»

Сегодня в историческом центре Якутска произошло знаковое событие в культурной жизни Республики.

На территории Историко-архитектурного комплекса «Старый город» состоялась торжественная установка первых работ I Межрегионального фестиваля деревянной скульптуры «Купеческий берег». Мероприятие приурочено ко Дню государственности Республики Саха (Якутия).

Фестиваль, стартовавший 13 сентября, собрал лучших мастеров-скульпторов региона. В течение почти 2 недель 4 команды, состоящие из 2 участников каждая, трудились над созданием монументальных образов. Как сообщил куратор проекта, методист Центра «Симэх» Александр Гуляев, мастера работали больше 10 дней и отлично справились с поставленной задачей.

«Купеческий берег» — это не просто конкурс. Это дань памяти наследию Якутска как крупнейшего торгового центра Сибири, а также новый притягательный арт-объект в сердце Старого города, — подчеркнул Александр Феофанович.

Теперь произведения ведущих скульпторов Республики обретут постоянную прописку в историческом центре Якутска, став частью городского ландшафта. Директор Центра «Симэх» Яна Игнатьева отметила, что установка первых скульптур стала важным шагом в развитии монументального искусства и повышении туристической привлекательности региона.

Все желающие могут оценить работы мастеров в Арт-салоне «Симэх» по адресу: ул. Аржакова, д. 6.

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Источник: Симэх
Фото: Симэх

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