Антирейтинг УК и ТСЖ: Недобросовестные организации
Антирейтинг УК и ТСЖ города Якутска
АО «Водоканал» составил антирейтинг управляющих компаний и товариществ собственников жилья города Якутска с наихудшей платежной дисциплиной. По состоянию на 14 сентября в него вошли 13 организаций, которые систематически нарушают обязательства по оплате холодного водоснабжения, водоотведения и расходов на содержание общего имущества.
Несмотря на то, что конечные потребители исправно вносят плату за коммунальные ресурсы, ряд исполнителей коммунальных услуг не перечисляет собранные средства ресурсоснабжающей организации.
Список организаций с наихудшей платежной дисциплиной:
1. ООО «Управляющая компания ДСК»
2. ООО «РИА Комфорт»
3. ООО УК «Абсолют-град»
4. ООО УК «Альянс»
5. ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС»
6. ООО «Квартал 103 — Услуги»
7. ООО УК «Новатор»
8. ООО «УК РКТ»
9. ООО УК «ЖКХ СТОЛИЧНОЕ»
10. ТСЖ «Таунхаус»
11. ООО УК «Жилтехсервис»
12. ООО УК «Комфорт-Сити»
13. ТСЖ «ХАБАРОВА 9/1»
Информация для жителей: как защитить свои права?
Низкая платежная дисциплина со стороны УК и ТСЖ напрямую отражается на качестве жилищно-коммунальных услуг. Из-за долгов и последующих судебных издержек недобросовестные организации могут урезать расходы на текущий ремонт и обслуживание внутридомовых сетей.
Призываем горожан активно контролировать деятельность своих управляющих организаций. Вы имеете законное право требовать регулярных отчетов о расходовании денежных средств и проверять, доходят ли платежи до поставщиков ресурсов.
Важно: Систематические неплатежи со стороны УК и ТСЖ являются грубым нарушением договорных обязательств и лицензионных требований. На основании п. 9 ст. 72 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», орган местного самоуправления ГО «город Якутск» наделен полномочиями инициировать и проводить внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарных проверок в отношении таких организаций. Подобные меры позволяют оперативно пресекать нарушения прав собственников жилья.
Информация для руководителей организаций-должников
В отношении лиц, нарушающих условия договоров, АО «Водоканал» ведет непрерывную претензионно-исковую работу: начисляются законные неустойки, а взыскание долгов производится в судебном порядке.
При этом общество всегда готово идти навстречу партнерам для досудебного урегулирования споров. Наши специалисты предлагают индивидуальные графики рассрочки платежей на лояльных условиях. Рекомендуем не упускать такую возможность и не доводить ситуацию до судебных разбирательств и проверок со стороны контролирующих органов.
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