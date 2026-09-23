Антирейтинг УК и ТСЖ: Недобросовестные организации

Антирейтинг УК и ТСЖ города Якутска

АО «Водоканал» составил антирейтинг управляющих компаний и товариществ собственников жилья города Якутска с наихудшей платежной дисциплиной. По состоянию на 14 сентября в него вошли 13 организаций, которые систематически нарушают обязательства по оплате холодного водоснабжения, водоотведения и расходов на содержание общего имущества.

Несмотря на то, что конечные потребители исправно вносят плату за коммунальные ресурсы, ряд исполнителей коммунальных услуг не перечисляет собранные средства ресурсоснабжающей организации.

Список организаций с наихудшей платежной дисциплиной:

1. ООО «Управляющая компания ДСК»

2. ООО «РИА Комфорт»

3. ООО УК «Абсолют-град»

4. ООО УК «Альянс»

5. ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС»

6. ООО «Квартал 103 — Услуги»

7. ООО УК «Новатор»

8. ООО «УК РКТ»

9. ООО УК «ЖКХ СТОЛИЧНОЕ»

10. ТСЖ «Таунхаус»

11. ООО УК «Жилтехсервис»

12. ООО УК «Комфорт-Сити»

13. ТСЖ «ХАБАРОВА 9/1»

Информация для жителей: как защитить свои права?

Низкая платежная дисциплина со стороны УК и ТСЖ напрямую отражается на качестве жилищно-коммунальных услуг. Из-за долгов и последующих судебных издержек недобросовестные организации могут урезать расходы на текущий ремонт и обслуживание внутридомовых сетей.

Призываем горожан активно контролировать деятельность своих управляющих организаций. Вы имеете законное право требовать регулярных отчетов о расходовании денежных средств и проверять, доходят ли платежи до поставщиков ресурсов.

Важно: Систематические неплатежи со стороны УК и ТСЖ являются грубым нарушением договорных обязательств и лицензионных требований. На основании п. 9 ст. 72 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», орган местного самоуправления ГО «город Якутск» наделен полномочиями инициировать и проводить внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарных проверок в отношении таких организаций. Подобные меры позволяют оперативно пресекать нарушения прав собственников жилья.

Информация для руководителей организаций-должников

В отношении лиц, нарушающих условия договоров, АО «Водоканал» ведет непрерывную претензионно-исковую работу: начисляются законные неустойки, а взыскание долгов производится в судебном порядке.

При этом общество всегда готово идти навстречу партнерам для досудебного урегулирования споров. Наши специалисты предлагают индивидуальные графики рассрочки платежей на лояльных условиях. Рекомендуем не упускать такую возможность и не доводить ситуацию до судебных разбирательств и проверок со стороны контролирующих органов.

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