Власть — прибыльный бизнес? Почему молодежь мечтает о госслужбе
Почему титульные этносы России выбирают госслужбу, а не бизнес
Мы продолжаем публиковать результаты свежих научных работ молодых исследователей. Сегодня внимание привлекла тема занятости титульных этносов России, в том числе – народа саха. В качестве источника использовано исследование 2025 года публикации, молодого автора из Уфимского вуза, построенное в том числе на материалах региональной якутской науки. С чем-то можно согласиться, с чем-то уже поспорить, опираясь на более свежие данные
В массовом сознании до сих пор живы стереотипы о том, чем должны заниматься народы России. Якут – это животновод, суровый охотник или огранщик алмазов, башкир – пасечник, тувинец – скотовод в степи, а дагестанец – либо строитель, либо борец, что апеллирует стереотипам традиционных занятий народов. Но вопросы упираются на реальную смену социальных паттернов и модернизацию привычных укладов, случившихся на рубеже 20-21 веков, сформировавших облик региональных этнических групп.
Миляуша Сиразетдинова из Уфимского университета науки и технологий проанализировала 114 научных работ за четверть века (с 2000 по 2025 год) и составила карту «трудового ДНК» страны (необходимо учесть, что время стремительно меняется и сегодня идут взрывные процессы смены социальных и культурных предпочтений, а данные оперируемые автором устаревают и нуждаются в уточнении новыми измерениями). Выяснилось, что реальность сложнее стереотипов и даже карикатур. Ученые зафиксировали четкий тренд последних лет: представители титульных этносов от Тувы до Дагестана массово уходят в гуманитарную сферу, государственную службу и науку, оставляя промышленность и агрессивный бизнес «приезжим».
Справка: Ссылка на научный источник: Сиразетдинова М. Ф. Сферы занятости титульных этносов России (на примере тувинцев, башкир, калмыков, бурят, хакасов, якутов и дагестанцев) / М. Ф. Сиразетдинова // Новые исследования Тувы. – 2025. – № 4. – С. 287-304. – DOI 10.25178/nit.2025.4.16. Ссылка: https://cyberleninka.ru/article/n/sfery-zanyatosti-titulnyh-etnosov-rossii-na-primere-tuvintsev-bashkir-kalmykov-buryat-hakasov-yakutov-i-dagestantsev
Эффект учительской династии
Главный работодатель для якута, бурята, хакаса или калмыка сегодня – это государство. Сферы образования, науки, культуры и МВД перенасыщены представителями местных этносов.
Ирина Подойницына называет работу в образовании своеобразным «культурно-наследуемым» прорывом народа саха. Около одной пятой всех якутов работают учителями. Это не просто статистика, это династийный код. Дети учителей становятся врачами и чиновниками, формируя региональную интеллигенцию, которая держит республики на плаву.
Схожая картина у других народов. Миляуша Сиразетдинова отмечает, что высокая концентрация башкир в науке и культуре сохраняется десятилетиями. В Дагестане целые села исторически специализировались на подготовке научной элиты еще с царских времен, когда там открывались первые светские школы. Для этих народов государственная служба всегда была безопасным социальным лифтом, альтернативой рискованному рынку.
Почему они боятся станков?
Если зайти на крупный завод в Сибири или на Урале, среди рабочих у станка вы встретите кого угодно, но реже всего – местного представителя титульного этноса. Исследователи называют несколько причин этого разрыва:
- Поздняя урбанизация. Массовая паспортизация и переезд коренных жителей из сел в города начались только после Великой Отечественной войны. До этого их мир ограничивался колхозом. Когда русские и татары уже имели опыт фабричного труда, саха и тувинцы только привыкали к жесткой «дисциплине звонка». Индустриальное отношение ко времени – пунктуальность, монотонность, синхронизация – чуждо обществам, где ритм жизни веками задавало «тувинское время» экстенсивного скотоводства.
- Историческая изоляция. Советская индустриализация часто опиралась на оргнаборы извне. Местное население воспринималось как ресурс для сельского хозяйства. Постсоветский рынок лишь закрепил этот перекос: торговля и сфера услуг стали вотчиной мигрантов, умеющих быстро адаптироваться и работать без выходных.
- Ценностный конфликт. И.М. Хабаева указывает, что ценности кочевых цивилизаций – свобода и автономия – прямо противоречат промышленным регламентам. Буряту или тувинцу психологически сложно запереть себя в цеху ради выполнения плана, если его идентичность требует простора и творчества.
Однако миф о неспособности коренных народов к технике рушится. В Якутии доля саха в промышленности местами кратно превышает численность русских – речь идет прежде всего об алмазодобывающей и ювелирной отраслях. Тувинская молодежь тоже все чаще идет в индустриальный сектор, опровергая тезис об отсутствии склонностей кочевников к тяжелому труду.
Торговля: чужой караван-сарай
Еще одна поразительная деталь обзора – низкое представительство титульных этносов в бизнесе и торговле. Если открыть реестр предпринимателей в Кызыле, Элисте или Абакане, значительную долю составят приезжие.
Тувинцы ассоциируют торговлю с диаспорами Северного Кавказа и высокой финансовой грамотностью русских. Для них коммерция долгое время оставалась инструментом выживания (этнопредпринимательство), а не способом бесконечного масштабирования капитала. Как отмечают исследователи Тюхтенева и Дабиев, получение прибыли для многих тувинских и калмыцких бизнесменов носит инструментальный характер: заработать на дом, машину, свадьбу детей и вернуться к размеренной жизни. Рисковать всем ради захвата рынка готовы единицы.
При этом внутри регионов работает мощная система сетевой взаимопомощи. Барлыбаева и другие авторы описывают феномен этнического предпринимательства в Башкирии, где самые длинные очереди на ярмарках выстраиваются к известным семьям пчеловодов. Здесь доминируют родственные связи и трудовые династии, но эта модель редко выходит за пределы своего района или республики.
Гендер, религия и цифровизация
Обзор показывает, что научный интерес к теме резко вырос в 2016 году, достиг пика в 2018-м и снова пошел вверх в 2022–2024 годах. Исследователи перестали смотреть на этносы как на монолит. Теперь их интересует влияние пола и веры.
В Дагестане религиозные нормы напрямую влияют на экономику: виноделие при наличии идеального климата считается аморальным занятием, что закрывает целую нишу легального бизнеса. В Туве буддистские ценности созерцательности вступают в конфликт с капиталистической гонкой.
Женщины национальных республик также демонстрируют уникальные стратегии. Л.И. Винокурова описывает тяжелый зимний труд женщин в сельской Якутии XX века, а современные исследования показывают гендерный разрыв в трудовой миграции: женщины-калмычки и тувинки уезжают на заработки иначе, чем мужчины, часто выбирая бюджетную сферу ради стабильности.
Заключение
Цифровизация начала менять ландшафт занятости быстрее, чем заводы. Возможность удаленной работы позволяет творческой молодежи оставаться в «родных степях», работая на федеральные компании, не ломая свой традиционный уклад.
Обобщение массива данных позволяет выделить общие закономерности и специфические черты трудовых траекторий рассматриваемых этносов.
Общие тенденции:
- Концентрация в гуманитарном секторе: Для всех рассмотренных групп характерно высокое представительство в сферах государственной службы, науки и образования. Это объясняется исторически сложившейся политикой СССР по формированию национальных элит из интеллигенции, а также престижем административного ресурса.
- Роль неформальных институтов: Трудовые предпочтения чаще определяются существованием династий, родственных и соседских связей, нежели узкоэтнической сетевой взаимопомощью.
- Сохранение традиционализма: Несмотря на модернизацию, большинство этносов сохраняют связь с сельским хозяйством и животноводством как резервным видом деятельности, однако наблюдается переход к оседлости и технологизация производства.
Факторы низкой представленности в промышленности и бизнесе: Исследование опровергает гипотезы об изначальной неспособности коренных народов к индустриальному труду. Низкая вовлеченность обусловлена социально-историческим контекстом:
- Историческая урбанизация: Индустриальные предприятия в советское время комплектовались преимущественно внешними мигрантами, тогда как коренное сельское население было ограничено паспортным режимом и привязкой к колхозам.
- Инфраструктурные ограничения: Отсутствие развитой дорожной сети и каналов сбыта продукции делает промышленное производство и торговлю нерентабельными во многих регионах (особенно в Туве и на Северном Кавказе).
- Культурно-временные паттерны: Отмечается влияние традиционного восприятия времени (например, концепция «тувинского времени») и ценностей автономии, которые вступают в противоречие с жестким регламентом фабричного производства.
Специфика отдельных этносов:
- Башкиры: Демонстрируют высокую концентрацию в образовании, науке, МВД и судебной системе при стабильно низкой доле в машиностроении и торговле по сравнению с русскими и татарами.
- Дагестанцы: Сферы специализации выходцев из крупных сел сформированы в советский период – это государственная служба и наука. Влияние исламских ценностей прослеживается в ограничениях определенных видов бизнеса (например, виноделие).
- Саха (якуты): Единственная группа, чья представленность в промышленности сопоставима с русским населением (в частности, в ювелирной и алмазообрабатывающей отраслях). Около 20% занятых саха работают в сфере образования, сохраняются сильные учительские династии. При этом фиксируется резкое падение занятости в сельском хозяйстве (в 6,4 раза за поколение).
- Тувинцы: Сохраняют выраженную склонность к работе со свободным графиком (наука, медицина) и государственную службу. Высокий уровень неформальной занятости обусловлен транспортной изолированностью региона.
Выводы: Трудовая дифференциация титульных этносов России детерминирована не столько ментальными или национально-психологическими особенностями, сколько стартовыми условиями модернизации, советским наследием национальной политики и текущим экономико-географическим положением регионов. Современная научная повестка смещается от констатации факта разделения труда к поиску механизмов интеграции традиционной этнокультуры в новые экономические уклады, включая креативную экономику и высокотехнологичные сектора.
***
В экспертных дискуссиях до сих пор упускается важнейший аспект: ключевой вызов для народов России – судьба села. Это происходит на фоне пересмотра тенденций глобализации, которые долгое время казались незыблемыми. Модернизация, исторически выросшая из фабричного производства и городского быта, впервые со всей очевидностью обозначила эту проблему в регионах страны. Реальная этническая идентичность формируется не в городе, где она неизбежно размывается «искусственной» средой.
Сельская местность нужна государству не столько как демографический резерв или социально-политическая опора. Её главная функция – быть тылом, который поддерживает равновесие и чувство внутреннего стратегического комфорта на обширной территории государства. По сути, покидая малую родину, народы теряют свою природную и метафизическую силу становления. Экология среды и сохранение сельскохозяйственного тыла – это два ключевых вызова для народов.
Когда иссякает подпитка от села, корни народа утрачиваются. За два поколения этнос растворяется в городской среде. Успешным остается лишь тот, кто возродил село, нашел способ дать глубинке новую экономическую мотивацию и современный смысл существования. Весь творческий потенциал и технико-технологические достижения современных культур запитаны связью с землёй. Без неё исчезает развитие, а вслед за ним исчезает и сам народ.
Пользуйтесь электронной версией «Энциклопедии Якутии» от Академии наук РС (Я): https://opac.nlrs.ru/enc/
Сайт Академии наук Якутии: https://asyakutia.ru/
Официальная информация Министерства образования и науки РС (Я): https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
Подписывайтесь на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:
https://rutube.ru/channel/24490370
https://vk.com/public217206078
На чем держится духовное родство саха?
Читайте также:
Ещё по теме
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Какую куртку выбрать на осень: от лёгкой ветровки до утеплённой паркиОсенью одной и той же куртке приходится защищать от утреннего холода, порывистого ветра и внезапного дождя. При этом в ней не должно быть жарко в транспорте или во время быстрой ходьбы. Поэтому выбирать стоит не только по фасону: гораздо важнее погода в вашем регионе, привычный маршрут и одежда, которую вы будете носить под курткой.Сентябрь 18, 20262 9140
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий