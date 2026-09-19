Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

20.09.2026 00:27
чтение: 0 мин
Общество
#Якутия

Сегодня день рождения депутата Госдумы, руководителей, историка и композитора

Сегодня день рождения депутата Госдумы, руководителей, историка и композитора

Сегодня, 21 сентября исполнилось 57 лет Юрию Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В этот же день исполнилось 47 лет Гаврилу Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору АК «Якутскэнерго».

Сегодня исполнилось 55 лет Сергею Геннадьевичу ЧЕЛИЩЕВУ, начальнику управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

21 сентября отмечает свой день рождения Наталья Николаевна РАДЧЕНКО, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии и археологии исторического факультета СВФУ.

В этот же день исполнилось 40 лет Павлу ЧЕНЯНОВУ, известному композитору, артисту и аранжировщику.

Сегодня исполнилось 56 лет Руслану БАСЫГЫСОВУ, известному журналисту.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Читайте так же Сегодня день рождения руководителя и блогера

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное