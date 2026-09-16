На презентацию Полного собрания научных трудов Георгия Башарина приглашают якутян

25 сентября в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) состоится презентация «Полного собрания научных трудов» Георгия Прокопьевича Башарина — выдающегося учёного, историка, мыслителя и общественного деятеля, чьё имя неразрывно связано с развитием науки и культуры республики.

Научное наследие Георгия Башарина составляет основу современного понимания истории и национальной идентичности якутского народа. Его работы продолжают оставаться востребованными и актуальными, а теперь впервые собраны воедино в масштабном издании — пятнадцати томах, семнадцати книгах.

Издателем уникального многотомника выступила Национальная библиотека РС (Я). «Решение о начале работы над этим масштабным проектом было принято в 2022 году благодаря поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) и Государственного Собрания Ил Тумэн. Согласно Дорожной карте проекта «Полное собрание научных трудов Георгия Башарина» должно издаться в период с 2025 по 2027 год. Особо хочется отметить значительный вклад Национального архива, который за два года проделал колоссальную работу по оцифровке личного фонда Георгия Прокопьевича Башарина. Эта совместная работа позволила нам заложить прочный фундамент для создания полного собрания трудов великого учёного», — комментирует директор Национальной библиотеки РС (Я) Саргылана Максимова.

На данный момент свет увидели девять томов — двенадцать книг. Среди них:

«Три якутских реалиста-просветителя» — издание, объединившее монографию, её перевод на якутский язык и архивные материалы;

«История аграрных отношений в Якутии» и «История земледелия в Якутии» — фундаментальные исследования, не имеющие аналогов по широте охвата;

том, посвящённый вхождению Якутии в состав России, который приобретает особое звучание в текущем году.

В ближайшее время выйдет десятый том — сборник писем, включающий более трёхсот уникальных эпистолярных документов. В следующем году планируется издать оставшиеся пять томов: биографию Георгия Прокопьевича, воспоминания его родных и справочный том.

Приглашаем всех желающих стать участниками презентации и прикоснуться к наследию, которое сохранило время.

Дата: 25 сентября

Время: 16.00

Место: Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Исторический зал.

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