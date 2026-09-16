Депутат-бизнесмен: Нужен ли Якутии свой НПЗ? Сначала посчитаем
Депутат-бизнесмен: Нужен ли Якутии свой НПЗ? Сначала посчитаем
Депутат Ил Тумэна, бизнесмен и инвестор Виктор Федоров в своем одноименном канале высказался на тему НПЗ в условиях Якутии.
— В условиях дефицита бензина в республике вновь прозвучало предложение построить в Якутии собственный нефтеперерабатывающий завод.
Логика понятна: республика добывает нефть, но значительную часть бензина и дизельного топлива завозит извне. Любой серьезный сбой в поставках сразу становится для нас проблемой.
Саму идею НПЗ я бы не отвергал. Более того, считаю, что после нынешней ситуации правительству региона действительно стоит вернуться к этому вопросу.
Но между словами «Якутии нужен свой НПЗ» и решением вложить десятки миллиардов рублей должен быть серьезный экономический расчет.
Первое — сырье
То, что нефть добывается в Якутии, еще не означает, что завод получит ее дешево. Кто гарантирует 500 тысяч или 1 млн тонн нефти ежегодно? По какой цене и на какой срок? Сколько будет стоить доставка?
Второе — рынок и логистика
НПЗ производит не только бензин, но и дизель, авиакеросин и другие нефтепродукты. Нужно понимать, сколько продукции потребуется республике и куда ее реализовывать.
Если завод построить, например, в районе Ленска, мы приблизим его к нефти, но не к основным потребителям. Топливо все равно придется доставлять в Якутск, Мирный, Нерюнгри, центральные и северные районы.
Поэтому считать нужно не цену бензина на выходе с завода, а стоимость литра у конечного потребителя.
Третье — экология
Якутия — огромная, но очень уязвимая арктическая территория. Крупный промышленный объект — это выбросы, отходы, сточные воды и риск аварий.
Особенно важно понимать, где будет размещен НПЗ и какое воздействие он может оказать на реки и другие водные объекты. Для республики, где реки имеют огромное значение для населения, рыболовства и традиционного природопользования, экологическая ошибка может оказаться слишком дорогой.
Четвертое — бюджет
Не хотелось бы повторения сценария: сначала за бюджетные деньги построить предприятие, затем дать ему льготы и гарантии, а потом выяснить, что его топливо дороже привозного и убытки приходится компенсировать из бюджета.
Это уже не топливная независимость, а перенос расходов с закупки топлива на содержание завода.
Для серьезного анализа я бы рассматривал НПЗ мощностью около 500 тысяч тонн нефти в год с возможностью расширения до 1 млн тонн.
Поэтому предлагаю поручить правительству разработать сравнительное ТЭО: несколько вариантов мощности и размещения сопоставить с нынешней системой завоза топлива и созданием стратегического резерва.
И ответить на простые вопросы:
Сколько стоит нефть?
Сколько стоит завод?
Сколько будет стоить литр топлива у потребителя?
Сколько потребуется денег из бюджета?
И какова экологическая цена проекта?
Если расчеты покажут, что собственный НПЗ действительно дешевле и надежнее внешних поставок — я поддержу такой проект.
Но если нет, нужно иметь смелость сказать об этом прямо.
Строить многомиллиардный завод только потому, что сегодня возник дефицит бензина, — это не экономическая политика, а эмоциональная реакция на проблему.
Сначала считаем. Потом принимаем решение. И только после этого строим.
Читайте так же Самовар вместо стратегии или Разбор топливной идеи депутатки Ил Тумэн
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