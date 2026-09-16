Депутат-бизнесмен: Нужен ли Якутии свой НПЗ? Сначала посчитаем

Депутат Ил Тумэна, бизнесмен и инвестор Виктор Федоров в своем одноименном канале высказался на тему НПЗ в условиях Якутии.

— В условиях дефицита бензина в республике вновь прозвучало предложение построить в Якутии собственный нефтеперерабатывающий завод.

Логика понятна: республика добывает нефть, но значительную часть бензина и дизельного топлива завозит извне. Любой серьезный сбой в поставках сразу становится для нас проблемой.

Саму идею НПЗ я бы не отвергал. Более того, считаю, что после нынешней ситуации правительству региона действительно стоит вернуться к этому вопросу.

Но между словами «Якутии нужен свой НПЗ» и решением вложить десятки миллиардов рублей должен быть серьезный экономический расчет.

Первое — сырье

То, что нефть добывается в Якутии, еще не означает, что завод получит ее дешево. Кто гарантирует 500 тысяч или 1 млн тонн нефти ежегодно? По какой цене и на какой срок? Сколько будет стоить доставка?

Второе — рынок и логистика

НПЗ производит не только бензин, но и дизель, авиакеросин и другие нефтепродукты. Нужно понимать, сколько продукции потребуется республике и куда ее реализовывать.

Если завод построить, например, в районе Ленска, мы приблизим его к нефти, но не к основным потребителям. Топливо все равно придется доставлять в Якутск, Мирный, Нерюнгри, центральные и северные районы.

Поэтому считать нужно не цену бензина на выходе с завода, а стоимость литра у конечного потребителя.

Третье — экология

Якутия — огромная, но очень уязвимая арктическая территория. Крупный промышленный объект — это выбросы, отходы, сточные воды и риск аварий.

Особенно важно понимать, где будет размещен НПЗ и какое воздействие он может оказать на реки и другие водные объекты. Для республики, где реки имеют огромное значение для населения, рыболовства и традиционного природопользования, экологическая ошибка может оказаться слишком дорогой.

Четвертое — бюджет

Не хотелось бы повторения сценария: сначала за бюджетные деньги построить предприятие, затем дать ему льготы и гарантии, а потом выяснить, что его топливо дороже привозного и убытки приходится компенсировать из бюджета.

Это уже не топливная независимость, а перенос расходов с закупки топлива на содержание завода.

Для серьезного анализа я бы рассматривал НПЗ мощностью около 500 тысяч тонн нефти в год с возможностью расширения до 1 млн тонн.

Поэтому предлагаю поручить правительству разработать сравнительное ТЭО: несколько вариантов мощности и размещения сопоставить с нынешней системой завоза топлива и созданием стратегического резерва.

И ответить на простые вопросы:

Сколько стоит нефть?

Сколько стоит завод?

Сколько будет стоить литр топлива у потребителя?

Сколько потребуется денег из бюджета?

И какова экологическая цена проекта?

Если расчеты покажут, что собственный НПЗ действительно дешевле и надежнее внешних поставок — я поддержу такой проект.

Но если нет, нужно иметь смелость сказать об этом прямо.

Строить многомиллиардный завод только потому, что сегодня возник дефицит бензина, — это не экономическая политика, а эмоциональная реакция на проблему.

Сначала считаем. Потом принимаем решение. И только после этого строим.

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